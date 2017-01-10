Van Persie kampı terk etti!

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Van Persie gelişmesi yaşandı.
Tecrübeli futbolcu dedesi rahatsızlandığı için kampı terk ederek apar topar Hollanda'ya gitti. Yıldız futbolcunun dedesinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Van Persie gelişmesi yaşandı.
Tecrübeli futbolcu dedesi rahatsızlandığı için kampı terk ederek apar topar Hollanda'ya gitti. Yıldız futbolcunun dedesinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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