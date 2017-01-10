Van Persie kampı terk etti!

10 Ocak 2017 14:16

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Van Persie gelişmesi yaşandı.

Tecrübeli futbolcu dedesi rahatsızlandığı için kampı terk ederek apar topar Hollanda'ya gitti. Yıldız futbolcunun dedesinin durumunun ağır olduğu belirtildi.