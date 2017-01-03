03 Ocak 2017 01:45

Fenerbahçe ile Gregory van der Wiel arasında devam eden gerginlikte işler yeni bir boyuta taşındı...

Sarı-lacivertli kulüp Hollandalı oyuncu için tutulan ve aylık kirası 10 bin dolar olan Zorlu Center'daki dairenin kirasının bundan böyle kulüp tarafından ödenmeyeceğini ev sahibine iletti. Ayrıca van der Wiel ve sevgili Rose Bertram için kiralanan araçların kiralama anlaşmaları da sonlandırıldı. Şu anda Dubai'de tatilde olan van der Wiel'in İstanbul'a dönüşünde yeni gelişmeler için nasıl bir karşı hamle yapacağı merak konusu oldu.