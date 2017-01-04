04 Ocak 2017, Çarşamba
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Van der Wiel kurnazlık yapıyor

Kadro dışı kalan Van der Wiel'in bir TV kanalına neden 'F.Bahçe'de oynamak istiyorum' şeklinde röportaj verdiği ortaya çıktı. Hollandalı, gelecekte kulüple davalık olması halinde bu görüntüleri koz olarak kullanmayı planlıyordu. Bu tuzağa düşmeyen yönetim, önlemlerini aldı.


04 Ocak 2017 10:50


Gregory Van der Wiel, Fenerbahçe yönetiminin başını ağrıtmak için her yolu deniyor. Vatandaşı Dick Advocaat’ın kararıyla kadro dışı kalmayı hazmedemeyen deneyimli oyuncu, Emmanuel Emenike ile birlikte Dereağzı Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürürken, basın yoluyla da Fenerbahçe’ye zarar vermeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalına “F.Bahçe’de tekrar oynamak için çalışıyorum. İnsanlar beni şu an görmek istediği yerde göremiyor ama emin olun 11’e girmek için her şeyi yapacağım” diyen Hollandalı’ya kulüp tarafından ceza kesilmişti.

Oyuncunun bu sözlerinden ziyade yaptığı kurnazlığa çok sinirlenen başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Wiel’in foyasını ortaya çıkardı. İlerleyen günlerde F.Bahçe’den ayrılmak için UEFA’ya başvurduğunda bu röportajı koz olarak kullanmayı hedefleyen oyuncunun tuzağına düşmeyen idareciler, gerekli önlemleri aldı.

HER ŞEY KAYITLI!

Kendilerinden izin alınmadan yapılan bu röportaj için sorunlu futbolcuya 20 bin Euro’luk fatura çıkartan yöneticiler, cezanın sebeplerini en ince ayrıntısına kadar kayıtlara geçirdiler. Gelecekte başlarının ağrımaması için teknik heyetin de bu oyuncuyla ilgili kararlarını dosyalayan sarı-lacivertliler, sevgilisiyle gittiği katalog çekiminden geç döndüğü için idmanı kaçırmasını da ayrıca kayıtlara geçirdiler.

Kaynak: Sampiy10



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