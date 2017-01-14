14 Ocak 2017, Cumartesi
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Van Der Wiel için çıldırtan teklif

Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Gregory van der Wiel geldiği gibi başa dert oldu...


14 Ocak 2017 01:52

Yönetim 2.2 milyon euro garanti ücret, 3 milyon euro da imza parası ödediği Hollandalı sağ bekten kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

van der Wiel'e ilk teklif ise Hull City'den geldi. Premier Lig ekibi 1.5 yıllığına kiralamak istediği van der Wiel için kiralama bedeli ödemek istemiyor. 2.2 milyon euro'luk yıllık ücretini karşılamayı kabul ettikleri Hollandalı sağ bekin 750 bin euro'luk imza parası taksidinin ise kendilerinin sorunu olmadığını ilettiler.

1.5 yılın sonunda van der Wiel'den memnun kalır ve bonservisini almak isterlerse 3 milyon euro ödemeyi teklif ettiler. 6 ayın sonunda geri göndermek isterlerse 2.2 milyon euro'luk gelecek sezonki alacağının 550 bin euro'luk kısmını ödemeyi kabul ettiler.

Transfer yapabilmek için Emenike ve van der Wiel'i elden çıkarmak zorunda olan F.Bahçe yönetimi ise her halükarda Hollandalı oyuncuyu göndermeye kararlı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: son dakika Fenerbahçe haberleri, Van Der Wiel transfer


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