17 Ocak 2017, Salı
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Vali Şahin: “Allah bu tarz kazaları bize yaşatmasın”

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor’un geçirdiği trafik kazasında bazı futbolcuların ve antrenörün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Allah bu tarz kazaları bizlere bir daha yaşatmasın” dedi.


17 Ocak 2017 18:56

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor’un geçirdiği trafik kazasında bazı futbolcuların ve antrenörün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Allah bu tarz kazaları bizlere bir daha yaşatmasın” dedi.

Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh ve beraberindekiler, Vali İbrahim Şahin’i makamında ziyaret ederek, Samsunspor’un 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği elim trafik kazasının yıl dönümü 20 Ocak 2017 Cuma günü bir alışveriş merkezinde düzenlenecek olan ‘Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur’ projesi hakkında bilgi sundu.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten Vali İbrahim Şahin, “20 Ocak 1989 tarihinde Samsunsporumuzun geçirdiği elim kaza sonucunda bazı futbolcular ve Samsunspor teknik direktörü hayatını kaybetti. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu tarz kazaları bizlere bir daha yaşatmasın. Bu kazanın 20 Ocak Cuma günü yıl dönümü vesilesiyle bazı okullarımızın düzenlemiş olduğu bu proje gerçekten çok anlamlıdır. Bu projeyi düzenleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında Değerler Eğitimi çalışmasıyla Samsunspor sevgisi ve marka değerini öğrenciler arasında yaygınlaştırmak amacıyla, Mehmet Akif Ersoy İlkoklulu, Gazi Ortaokulu, Ticaret ve Sanayi Ortaokulu, Kılıçarslan Ortaokulu ve Gazipaşa İlkokulu müdürlerinin hazırladığı proje, 20 Ocak 2017 Cuma günü bir alışveriş merkezinde Samsunlular ile buluşacak.

Ziyaretin sonunda Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh ve beraberindekiler vali Şahin’e üzerinde 'Hayatımız Samsunspor' yazılı bir atkı takdim etti. Ziyarette ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu hazır bulundu.

Kaynak: İHA

Etiket: samsunspor


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