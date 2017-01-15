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Üzülmez: Oyuncularımdan dolayı hayal kırıklığına uğradık

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Yeni stadımızda taraftarlarımızın doldurmuş olduğu bu maçta oyuncularımın göstermiş olduğu bu performans beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.


15 Ocak 2017 22:07

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Arena Stadında Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Bizim için kötü bir sonuç oldu. Yeni heyecanda, yeni atmosferde kaybettik. Taraftarlar stadı doldurdu ama biz onlara istediklerini veremedik. Ben açıkçası ilk 20 dakikada çok da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Futbolda bazen küçük detaylar çok önemlidir. İşte o küçük detaylarda boğuluyorsunuz. Bu kadar erken kabullenmeyi kendime yediremiyorum, yakıştıramıyorum da. Benim takımım böyle bir takım değil. Dolayısıyla kaybettik, üzgünüz. Bu statta bir sinerji yakalamak istiyorduk ama başaramadık. Sonuna kadar mücadele etmekten başka çaremiz yok. Bugün oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hayal kırıklığına uğrattık. Antalya'da çalıştık, burada çalıştık ama sahaya koyamadık. Futbolda evet gol yiyebilirsiniz ama bu kadar basit bir şekilde teslim olmayı ben kabullenemiyorum. Oyuncularımın da Gaziantep camiası içerisinde evet hep beraber bir sinerji gösterecekken olmadı. Üzgünüz, Antalyaspor'u tebrik etmek gerekiyor. Haklı bir galibiyet aldılar. Oyuncularımın da bir an önce kendilerine çeki düzen verip ayağa kalkması gerekiyor. Ama oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Açıkçası oyuncularımı seviyorum ama ilk golden sonra teslim olmalarını kabullenemiyorum" dedi.

Rıza Çalımbay: "Yolumuza devam etmeliyiz"

Antalyaspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "Bu maçın çok önemli olduğunu arkadaşlarıma söyledim. 19 maçın, 17'sini kazanarak iyi bir skor yakaladık ama daha çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam etmeliyiz. Bugün bir galibiyet aldık. Gaziantep için de önemli bir mağlubiyetti. Ama lig uzun bir maraton. Biz oyunda ne gerekliyse isme bakmadan onu yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiket: gaziantepspor, ibrahim üzülmez


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