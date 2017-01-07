07 Ocak 2017, Cumartesi
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Umut Bulut: Fatih Terim'den liderlik öğrendim!

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan ve Kayserispor'da forma giyen Umut Bulut, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


07 Ocak 2017 12:08

İşte Umut Bulut'un röportajının tamamı;

Drogba, Burak gibi önemli golcülerle oynadın... Bu önemli bir başarı değil mi?

Evet... Büyük takımlarda uzun süre, 10 yıl kalabilmek kolay değil. İstikrarlı olmanız lazım. Ben bunu başardım.

Burak gitti ve golcü sıkıntısı doğdu, nasıl yorum yaparsın?

Bir kere G.Saray'da hiçbir zaman gol sıkıntısı olmaz. Burak gider, Umut gider, Elmander gider, Drogba gider. Eren geldi şu anda. Podolski var. G.Saray çok büyük bir camia. Takım halinde inişli çıkışlı dönemler olur. G.Saray'ın şu anda eksiği bu. Bu sene bakınca Yasin'in 7 golü var. Kim derdi!.. İlla birileri gol atar. 4. yıldızı aldığımızda tüm takım gol attı, şampiyonluk geldi. 2012-2013'te Burak gol kralı oldu, çok iyiydi. Drogba, Sneijder geldi. Burak'ı ön planda tutabiliriz. Ama 4. yıldız takımla geldi. Bana nasip olduğu için mutluyum.

ÇALIŞANI HERKES OYNATIR

Fatih Terim seni çok seviyordu... Hamza Hoca da sevdi. Terim'in prensi miydin?

Son 4 seneye baktığımızda ilk 11 olmasa bile 173 maç oynadım. Fatih Hoca, Mancini, Prandelli, Hamza Hoca, Denizli ve Riekerink geldi. Hepsiyle oynadım. Kadro dışı da kalmadım. 18'e hep girdim. 2 şampiyonlukta ilk 11 oynadım. Bütün hocalar yüreğini sahaya koyan futbolcuyu oynatıyor. Yetenek de lazım tabii ki. Bende bir şey gördüler ki, sahada oynattılar.

HAMZA HOCA DÖRT DÖRTLÜK BİRİYDİ

Birer cümle hocalarından neler öğrendin?

Fatih Hoca lider. Ondan liderlik öğrendim. Mancini, klas, efendi, beyefendiydi, onu öğrendik. Prandelli kısa kaldı, çalıştırmayı seven ciddi prensipli biri. Hamza Hoca, futbolu bilen, beyefendi, ilişkileri iyi olan dört dörtlük hocaydı. Riekerink'le çok kısa çalışabildik.

ŞEHİTLERE DUA EDİN

Babasını teröre kurban vermiş biri olarak bu konuda mesajın ne?

Öncelikle Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız olsun, devlet büyüklerimiz olsun herkes vatanımız için gerekli her şeyi yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Sözün bittiği yer. Hep konuşuyoruz, üzülüyoruz, istemiyoruz, olmasın diyoruz tabii ki ama Türkiye geliştikçe, büyüdükçe maalesef dış etkenler ister istemez ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynuyor. Yapacağımız insan olarak şu; herkesin dua etmesini istiyorum."

HAFIZALARDA KÖTÜYÜM AMA!

Çok pozisyona giren bir oyuncuyum. Attığım gollerden daha çok kaçırdığım için herkesin hafızasında kaçırdıklarımızla yer edindik. Ben de isterdim daha çok atayım ama herkes kulübünü sevdiği için kızıyorlardı. Ben onlara kızmadım.

EMEKLİLİK YAŞIM YOK

33 yaşındayım ama futbolu çok seviyorum. İnsan kopamıyor. Gidebileceğim yere kadar gideceğim. Bir futbolcunun yaşayabileceği bütün başarıları yaşadım. 10 seneden fazla büyük takımlarda oynadım. Avrupa'ya gidip geldim. Çok mutluyum. Bundan sonra da Kayserispor için yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Başarırım.

Kaynak: Akşam

Etiket: Kayserispor, Umut Bulut


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