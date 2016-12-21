Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor: 1-2

21 Aralık 2016 16:38

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan maçta Akhisar Belediyespor'un gollerini 18. dakikada Muğdat Çelik ve 69. dakikada Ricardo Vaz Te kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 24. dakikada Bulut Kaya'dan geldi. Bulut ayrıca, 59. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Akhisar Belediyespor bu galibiyetle puanını 5'e yükseltirken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ricardo Vaz Te’nin pasıyla topla buluşan Muğdat Çelik’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

24. dakikada ceza sahası dışından Ömer Can Sokullu’nun kullandığı serbest vuruşta Bulut Kaya’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada savunmada yaşanan karambolde topu önünde bulan Vaz Te’nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Alper’in önünde kalan topa gelişine plase vuruşunda top üstten auta gitti.

55. dakikada Soner’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe çarpıp altıpasa dönen topa Alper’in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda müdahele etti.

60. dakikada orta sahada Soner’e yaptığı faul sonrası hakem Bulut Kaya’yı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

69. dakikada sol kanattan Kadir Keleş’in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde ricardo Vaz Te’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

89. dakikada Mervan'ın sağ kanattan arka direğe tehlikeli ortasında savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Stat: Ümraniye Belediye

Hakemler: Serkan Tokat xx, Engin Erdem xx, Önder Yılmaz xx

Ümraniyespor: Metin Erol x, Mustafa Çakır xx (Merthan Açıl dk. 73 x), Mehmet Sedef xx, Mücahit Albayrak xx, Ömer Tunç xx, Mehmet Öztonga xx, Samet Asatekin xx, Ömer Can xx (İbrahim Akdağ dk. 63 x), Burak Şahin xx (Steve Abeka dk. 61 x), Abdullah Halman xx

Akhisar Belediyespor: Bora Körk xx, Tolga Ünlü xx, Alper Uludağ xx, Kadir Keleş xx, Safa Ali Memnun x (Mervan Çelik dk. 40 x), Abdulkadir Özdemir xx, Soner Aydoğdu xx, Hasan Ali Adıgüzel xx (Aykut dk. 64 x), N’Guemo xx, Muğdat Çelik xxx (Orhan Taşdelen dk. 90 ?), Ricardo Vaz Te xx

Goller: Muğdat Çelik (dk. 18), Vaz Te (dk. 69) (Akhisar Belediyespor), Bulut Kaya (dk. 24) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Bulut Kaya (dk. 60) (Ümraniyespor)

Sarı Kart: Mehmet Öztonga (Ümraniyespor)