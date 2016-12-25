Ümit Özat: Volkan'la 6 yıl oynadım, 6 yılda bu kadar kurtarış yapmadı!

25 Aralık 2016 13:57

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçında çok iyi oynamalarına karşın sahadan yenilgiyle ayrıldıklarına dikkati çekerek, "Aşk, sevgi karın doyurmuyor derler ya, maalesef iyi oyun da karın doyurmuyor. Puanı, kaçırana değil atana veriyorlar." dedi.

Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri maçın ardından 2 gün kendilerine gelemediklerini belirterek, "Kolay değil, çünkü bu kadar iyi oyun karşısında eşi benzeri görülmeyen bir skor." ifadesini kullandı.

"Mübalağa yapıyorum, teşbihte hata olmaz. Volkan ile 6 yıl oynadım, belki 6 yılda bu kadar kurtarış yapmadı." diyen Ümit Özat, şöyle devam etti:

Futbolda bunlar var. Volkan çok büyük maçlar aldı, teşbihte hata olmaz, kaptanının şakasını da anlar. Tecrübe olsa gerek, yıllar geçtikçe o da daha iyi hale geliyor. Barcelona gelse abartmıyorum belki o kadar pozisyona giremezdi. İki tane direkten dönen, 2 tane çizgiden çıkarılan, 4-5 tane yüzde 100 pozisyon... Kaçırana değil atana puan veriyorlar. Yediklerimiz benim canımı sıktı. Futbol hatalar oyunu ama biz kılı kırk yarıp inceliyoruz, bütün anekdotları oyuncularımıza bildiriyoruz. Çıkarken kaptırdığımız bir top, 2 ve 3. golde Landel’in bariz kademe hataları, rakip de bunları yakalarsa affetmez tabi. Dışarıda 3-0 desen kimse de demez ki rakip 10 tane kaçırdı. Aşk, sevgi karın

doyurmuyor derler ya, maalesef iyi oyun da karın doyurmuyor. Fenerbahçe maçındaki performansı, tempoyu Bursaspor maçında da ortaya koyup skoru almamız lazım.

"Zorlu bir periyottan çıkmak üzereyiz"

Başkent ekibinin teknik direktörü Özat, zorlu bir periyottan çıkmak üzere olduklarını herkesin bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

İlk yarının son maçı Bursaspor ile ama esas ilk yarının son maçı Kasımpaşa deplasmanı, ikinci yarının ilk maçı da Gaziantepspor deplasmanı. Geldiğimizden bugüne bakarsak Kayserispor, Adanaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Kasımpaşa deplasmanları, içerideki 3 maç da lider Medipol Başakşehir, 5. sıradaki Bursaspor ve 4. büyük Trabzonspor. Sekiz maçın 5’i deplasman, içeride de önemli ekiplerle karşılaşıyorsun. Aslında zorlu bir periyottan çıkmak üzere olduğumuzu herkes biliyor.

Spor Toto Süper Lig’de ilk bölümün son maçında yarın Bursaspor ile çok önemli bir karşılaşma yapacaklarını dile getiren Özat, "Kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Kulüp, içerideki maçlarda da beraberliğe prim veriyor, bu bir ödüldür." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibi yenmeleri durumunda göreve geldikleri bölümü 1,8 puan ortalamasıyla bitirmiş olacaklarını ifade eden Özat, "Berabere kalırsak da 6 maçta 9 puan yapmış oluruz ki, bu da lig sonunda bizi 51 puana ulaştırır. Bu ligde 1,5 puan ortalaması önemli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu. Bursaspor’un, eksikleri olmasına karşın kadrosunda önemli oyuncular bulundurduğuna vurgu yapan Özat, şunları söyledi:

Özellikle öndeki 4 oyuncusu Batalla, Deniz, Kubilay, Del Valle önemli futbolcular, bunlarla işi bitiriyor. Kompakt oynamaya çalışan bir takım. Neticede bu ligde şampiyonluk yaşamış bir teknik adamları var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah bu maçı istediğimiz gibi bitirip devre arasına moralli rahat şekilde girmek istiyoruz.

"Kulüp menfaatlerine engel olacak durumumuz yok"

Ümit Özat, Medipol Başakşehir ile anlaşan İrfan Can Kahveci’den başka verecek oyuncularının bulunmadığını, bunu kulüp başkanı İlhan Cavcav’a da izah ettiğini bildirdi.

İrfan Can’ın iyi yerlere gidebilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Özat, "İyi bir teknik adamla çalışacak, kurumsal bir kulübe gidiyor, kendisini geliştirirse umarım İrfan Can’ı ilerde daha büyük kulüplerde de izleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz’un da transferde isimlerinin geçtiğine dikkati çeken Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu kulübün gelenek, örf ve adetlerini, nasıl ayakta durduğunu iyi bildiğim için alınan her türlü karara saygı duyarım. Hiçbir teknik adam bir anda 4-5 oyuncusunun gitmesini istemez. Ben buradaki kararların istişare neticesinde alınacağını, bana sorulmadan, fikir alışverişi yapılmadan böyle bir karar alınacağını düşünmüyorum. Başkanımız kulüp menfaatleri gereği karar veriyor, buna saygı duyarız. Biz büyük gelirleri olan bir kulüp değiliz. Kulüp menfaatleri var, kulüp menfaatlerine de engel olacak durumuz yok. Ben kalkıp da yarın başka oyuncum da giderse ’o gitti, bu gitti, bana transfer yapılmadı.’ demem. Kulübün şartlarını bilerek geldim. Öyle tahmin ediyorum ki şu an İrfan Can’dan başka verecek oyuncumuz yok. Bunu başkana da izah ettim. Onlar da sezon sonu daha iyi imkanlarla daha iyi yerlere giderler.