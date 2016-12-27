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Ümit Karan, Fenerbahçe'nin ikinci transferini açıkladı!

Pazartesi akşam saatlerinde Hatem Ben Arfa ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Ümit Karan ortaya attı.


26 Aralık 2016 23:59


Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Ümit Karan, ''Devre arası transfer döneminde Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye geri dönecek'' diyerek büyük bir iddia ortaya attı.

Emre Belözoğlu ikinci baharını yaşıyor

36 yaşındaki tecrübeli oyuncu kariyerinde ikinci baharını yaşıyor. Başakşehir'in lider olmasında büyük etken olan Emre Belözoğlu, 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

''Futbolu Fenerbahçe'de bırak''

Karan, sarı lacivertlilerin Emre'ye, "Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oynayabilirsin. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalışmanı isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bırak." şeklinde öneride bulunduğu ve Emre Belözoğlu'nun da buna sıcak bakabileceğini söyledi.

Öte yandan Emre Belezöoğlu'nun Medipol Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Telegol

Etiket: ümit karan, emre belözoğlu



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