Ülker Arena’da İzmir Marşı ve gözyaşları!

06 Ocak 2017 22:57

THY Euroleague’de Fenerbahçe ile EA7 Milano arasında oynanan karşılaşmaya yine damga vuran İzmir Marşı ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin oldu.

Karşılaşmanın bitimine 15.5 saniye kala alınan mola sonrasında tüm Fenerbahçeli taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı okudular.

Dakikalarca salonu inleten taraftarlar ellerinde, dün İzmir’de yapılan saldırıda iki teröristi öldüren ancak şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin ‘in de fotoğrafını havaya kaldırdırlar.

İzmir Marşına eşlik eden Fenerbahçe kulübü asbaşkanlarından Mahmut Uslu da bitiminde ayağa kalkıp taraftarları alkışladı. Yine maçın son bölümünde İzmir marşı bu kes Ülker Arena’nın hoparlörlerinden duyulurken taraftarlar buna da eşlik ettiler. Salondaki tüm Fenerbahçeliler marşın bitiminden sonra “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” tezahüratları ile salondaki herkesi duygulandırdı.