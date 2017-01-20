20 Ocak 2017, Cuma

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'kur' müjdesi

Fenerbahçe'ye beklediği müjde UEFA'dan geldi...


20 Ocak 2017 01:55

Borç alacak dengesi bakımından Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'na göre en riskli takım olan Fenerbahçe'ye beklediği müjde UEFA'dan geldi...

Sarı-lacivertliler, Türkiye'deki kur farkı yüzünden sıkıntı yaşadıklarını ve denk-bütçe konusunda esneme talep etmişti. UEFA esneme talebine olumlu yaklaşırken, sarı-lacivertli kulübe yeni rakam bildirimi yapılacağı öğrenildi. Galatasaray için UEFA 65 milyon euro'luk üst limit belirlerken UEFA'nın benzer bir bildirimi F.Bahçe'ye de göndereceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Fenerbahçe, UEFA



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