11 Ocak 2017, Çarşamba
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UEFA, Partizan'ı Avrupa kupalarından men etti

UEFA tarafından yapılan açıklamada ödenmemiş borçlar nedeniyle Sırp ekibi Partizan'ın önümüzddeki 3 yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'den men edildiği belirtildi.


11 Ocak 2017 18:09

UEFA, Sırp ekibi Partizan'ı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden 3 yıl men ettiiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Sırp ekibinin borçlarla ilgili kuralları son 5 yılda 3 kez ihlal ettiği ve bu sebeple Avrupa kupalarından men edildiği belirtildi.

Kulübün borçlarının büyük bir bölümünü vergilerin oluşturduğu bildirilirken, UEFA'nın açıklamasında 2013 yılında yine borçlar nedeniyle 1 yıl Avrupa'dan men edilen ve cezası ertelenen kulübün "gözle görülür bir biçimde aynı şartları" sürdrdüğü ve bu yüzden bir ceza daha aldığı yazıldı.

Partizan takımı, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Zaglebie'ye elenerek Avrupa'ya erken veda etmişti.

Etiket: uefa, partizan


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