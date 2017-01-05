UEFA, Fenerbahçe'yi zorlayacak! 6 yıldız gidecek mi?

05 Ocak 2017 08:28

Fenerbahçe yönetimi devre arasında en az bir 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen bir forvet oyuncusu arıyor...

Fenerbahçe'de asıl sıkıntı ise sezon sonunda yaşanacak. Volkan ve Hasan Ali'nin sözleşmeleri sona eriyor. Sow, Lens ve Fabiano'nun da kiralık anlaşmaları. Karavaev de sadece 6 aylığına Fenerbahçe forması giyecek.

Yani sarı-lacivertliler sezon sonunda Volkan'la yeni sözleşme yapıp en azından bir kaleci daha almak zorunda. Lens için Sunderland 8 milyon Sterlin istiyor. Sow içinde rakamlar 10 milyon Euro'ları zorluyor. Sezonun ikinci yarısı Karavaev'le kiralık olarak atlatılsa bile yeni sezonda Şener'in yanına bir takviye gerekecek. Aynı şekilde 10 numara transferi de geçici bile halledilse o mevkiye de bir takviye gerekecek.

Tüm bunları göze alan Fenerbahçe yönetimi ne yapacağını şaşırmış durumda. Çünkü UEFA'nın finansal fair-play kuralları yüzünden kulüp köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe sadece Lens ve Sow'un bonservislerini almaya kalksa bile FFP'yi çiğniyor. Harcamalarda limitte bulunan ve bu yüzden uyarı alan Fenerbahçe, UEFA'dan istenen "esneme"ye ise kesinlikle "hayır" cevabı aldı.

5 ayda kur artışı fena zarar uğrattı

Sezon başında kadrosunda bulundurduğu oyunculara o günün kuruyla toplamda 70 milyon Euro (1 Eylül tarihinde 1 euro 3.2 TL'ydi) ödemeyi taahhüt eden Fenerbahçe'nin borcu 224 milyon TL'ydi. Gelinen noktada euro 5 aylık süreçte 3.75'e yükselince sarı-lacivertli ekibin borcu da 262.5 milyon TL'ye fırladı. Kur farkından oluşan 40 milyon TL'lik fark 5 aylık süreçte Fenerbahçe'nin sadece futbolculara ödeyeceği rakamın TL karşılığı olarak kasadan 12 milyon Euro daha fazlasının çıkması anlamına geliyor. Bu da gelirleri TL cinsinden olan sarı-lacivertlileri UEFA'nın finansal fair-play kuralları karşısında belini büküyor.