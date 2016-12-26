UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da

26 Aralık 2016 10:42

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futboldaki ciddi sorunlardan birinin vergilerin ödenmemesi olduğunu belirterek, "Vergisini ödemeyen bir futbolcuyu cezalandırma yetkimiz yok. Bunu devletler yapmalı." dedi.

Ceferin, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ve Futbol Federasyonu (HNS) Başkanı Davor Suker ile bir araya geldi. HNS’nin daveti üzerine Zagreb’e gelen Ceferin, görüşmelerinin ardından Suker ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Balkanlar’ın holiganlar nedeniyle "sorunlu bir bölge" olduğuna işaret ederek, bu sebeple bölge ülkelerinin futbol federasyonlarının ciddi şekilde cezalandırılabileceğini aktardı.

Hırvat futbolunda iki sorun gözlemlediğini söyleyen Ceferin, bunlardan birinin taraftarların neden olduğu olaylar, diğerinin ise son derece kötü durumdaki altyapı olduğunu belirtti. Ceferin, taraftar olaylarının Hırvat futboluna ağır yaptırımlar uygulanmasına sebep olabileceğine dikkati çekerek, Başbakan Plenkovic ve HNS Başkanı Suker’i de uyardığını, statlardaki olaylar nedeniyle UEFA’nın hem milli takım hem de kulüpler bazında kararlı adımlar atabileceğini söyledi. UEFA’nın, üye ülkelerdeki yolsuzluk iddialarına ve iç meselelere müdahale etmesinin söz konusu olmadığını belirten Ceferin, "UEFA kısa bir süre önce Yunanistan’a tepki gösterdi ama iddialar nedeniyle değil, siyasetin futbola karışması nedeniyle. Bunun bir benzeri Bosna Hersek’te de oldu." diye konuştu.

Yugoslavya ülkelerini kapsayan bölgesel bir futbol ligi oluşturulması konusuna da değinen Ceferin, böyle bir ligin oluşturulmayacağını, bu fikrin UEFA ile bağlantısı olmayan bazı kişilere ait olduğunu ifade etti. - Yeni formata izin yok Küçük ve orta ölçekli futbol ülkeleri ile büyük futbol ülkeleri arasındaki farkın her yıl arttığına dikkati çeken Ceferin, bu nedenle küçük ve orta ölçekli futbol ülkelerinin Avrupa’da rekabet edemediğini kaydetti.

Ceferin, büyük ülkelerden kulüplerin daha geniş yer alacağı yeni Şampiyonlar Ligi formatına da değinerek, "Bu konuda büyük kulüplerin baskısı oldu. NBA örneği gibi, büyüklerin bir nevi kapalı lig oynaması söz konusu değil. UEFA buna izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 24 takımla oynanmaya devam edeceğini aktaran Ceferin, bu sistemin değiştirilmesinin düşünülmediğini, birçok ülkede düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan sonra ise organizasyona bir ya da en fazla iki ülkenin ev sahipliği yapacağını belirtti. Ceferin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın 48 milli takımın katılımıyla organize edilmesini desteklediklerini, ancak Avrupa takımları için daha fazla kontenjan talep edeceklerini bildirdi.

UEFA’nın, hakemlere yardımcısı olması için gelecek dönemde video teknoloji uygulaması başlatmayı düşünmediğini aktaran Ceferin, bunun FIFA’nın bir denemesi olduğunu vurguladı. Ceferin, vergilerini ödemeyen futbolcuların UEFA tarafından cezalandırılamayacağını belirterek, "Futboldaki ciddi bir sorun vergilerin ödenmemesi. Eğer kulüpler söz konusu ise UEFA’nın müdahale etme yetkisi var ancak kurallar gereği oyuncular söz konusu olduğunda her şey devletin yetkisinde. Vergisini ödemeyen bir futbolcuyu cezalandırma yetkimiz yok. Bunu devletler yapmalı. Bunun İspanya’da yapıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HNS Başkanı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Davor Suker ise UEFA ile her konuda olduğu gibi Yugoslavya ülkelerinde bölgesel lig oluşturulmaması gerektiği konusunda da hemfikir olduklarını söyledi. UEFA Başkanı Ceferin’in, Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile de görüşmesi bekleniyor.