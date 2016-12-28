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Tuzlaspor, Galatasaray'ı mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.


28 Aralık 2016 22:27


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor’a konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 3-2'lik skorla kazandı.

Tuzlaspor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Arif, 53. dakikada Tuncay ve 58. dakikada Ozan kaydetti.

Galatasaray'ın gollerini ise 45. dakikada Chedjou ve 70. dakikada Martin Linnes kaydetti.

Galatasaray'da Chedjou 55. dakikada direkt, Yasin Öztekin 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldılar. tuzlaspor'da ise Doğan Ateş 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray bu sonucun ardından grupta 5 puanda kaldı. Tuzlaspor ise puanını 9 yaptı.

Maçtan dakikalar 

27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık’ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’ten öndü.

29. dakikada Arif’in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan’ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk’ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı

33. dakikada Chedjou'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir’de kaldı.

39. dakikada Bruma’nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin’in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Josue’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

51. dakikada Kıvanç’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arif'in şık aşırtma vuruşunda kalecinin bakışları arasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

53. dakikada Arif Şahin’in pasında Tuncay'ın yatarak sağ ayağı ile yerden vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti. 2-1

58. dakikada Arif’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1

70. dakikada Bruma'nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Linnes'in şutunda top filelerle buluştu. 3-2

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy x, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx
Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xxx, Volkan xxx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx (Melik dk. 90+2 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 81 x), Tuncay xxx, Doğan xxx, Ozan xxx (Nihat dk. 74 xx)
Yedekler: Muhammed, Oğuz, İbrahim, Okan
Teknik Direktör: Metin Ersan
Galatasaray: Cenk x, Cavanda x (Carole dk. 34 x), Chedjou x, Semih x, Linnes xx, De Jong x, Hamit x (Birhan dk. 61 x), Yasin x, Kerem x (Eren dk. 81 ?), Josue x, Bruma x
Yedekler: Eray, Sneijder, Hakan, Gökay
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Goller: Chedjou (dk. 45), Linnes (dk. 70) (Galatasaray), Arif (dk. 51), Tuncay (dk. 53), Ozan (dk. 58) (Tuzlaspor)
Kırmızı kartlar: Chedjou (dk. 56), Yasin (dk. 61) (Galatasaray), Doğan (dk. 71) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Yasin, Bruma, Josue, De Jong, Linnes (Galatasaray), Doğan, Kıvanç (Tuzlaspor)

Kaynak: Fotospor

Etiket: tuzlaspor, galatasaray



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