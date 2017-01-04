04 Ocak 2017, Çarşamba
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''Türklerin yarısını versek Babel kalacaktı''

Beşiktaş'ın Ryan Babel için ödeyeceği rakamlar tartışma konusu oldu.


04 Ocak 2017 00:40


Beşiktaş'ın Ryan Babel için ödeyeceği rakamlar takım içinde tam bir kaosa neden oldu...

Oğuzhan Özyakup ve Ricardo Quaresma gibi takımı şimdiye kadar sırtında taşıyan yıldızlar bir sezon için 1 milyon 650 bin Euro kazanırken, 31 yaşındaki Babel'e sadece 6 ay için ödenecek 1.2 milyon euro büyük tartışmalara neden oldu. Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama takılan Q7'nin Babel'e ödenecek "astronomik" rakamdan sonra sözleşme yenileme görüşmelerinde nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu

Sezon başında 2 yıl için 1.7 milyon Euro'ya alınmamıştı.

Deportivo'da 6 aylığına 110 bin Euro'ya oynayan Babel sezon başında bonservisi elinde olduğıu halde Beşiktaş'a önerilmişti. Babel'in menajeri Winnie Haatrecht 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin Euro'dan 1 milyon 700 bin Euro önermişti.

Babel'in sezon başında Beşiktaş'a transferini ise menajeri Haatrecht'in istediği 350 bin Euro'luk menajerlik ücreti bozmuştu. Haatrecht'e bu kez 450 bin Euro menajerlik ücreti ödenecek.

Tino: Türklerin yarısını versek Babel kalacaktı

Ryah Babel'e ödenecek "uçuk" rakam İspanya'da da gündem oldu... Hollandalı oyuncunun yerine bonservisi elinde olan Adel Taarabt'ı transfer etmeye hazırlanan Deportivo'da Başkan Tino Fernandez, Cadena Ser Radyosuna konuştu. Tino, "transfer her gün daha da zorlaşıyor. Bir dönem Araplar ve Ruslar vardı. Şimdi de Türkler ve Çinliler. Babel'i elimizde tutmak istedim. Ama Türkler öyle bir rakam önerdi ki, çocuğa nasıl dur gitme diyebilirdim. Bana, 'kalmak istiyorum' dedi. Türklerin verdiğinin yarısını verseydik yine kalacaktı. Ona yeni hayatında başarılar dilerim" sözlerini kullandı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: beşiktaş, babel



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