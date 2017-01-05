05 Ocak 2017, Perşembe
> Galatasaray > ''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...''

''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...''

Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması PAOK'u yakından takip edem Sport FM'den Vaios Tsoutsikas'i şaşırttı.


05 Ocak 2017 01:21


Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması PAOK'u yakından takip edem Sport FM'den Vaios Tsoutsikas'in kafasını karıştırdı.

Garry Rodrigues ile ilgili fikirlerine başvurduğumuz Tsoutsikas, ''iyi bir oyuncu kabul ama süper bir oyuncu değil. Türkiye'den gelen haberlere bakılırsa kendisine bir Pele-Maradona havası yaratılmış... bu beni çok şaşırtıyor. Eğer Galatasaray onu sağ açık olarak düşünüyorsa hayal kırıklığına da uğrar. Çünkü o sadece sol açık oynayabiliyor'' ifadelerini kullandı.

PAOK, Arapların 1.7 milyon Euro'suna hayır demişti

Galatasaray'ın bir süredir peşinde koştuğu Garry Rodrigues; Dirk Kuyt ve Robin van Persie gibi Rotterdam doğumlu. Sarı-kırmızılıların daha önce talip olduğıu Wijnaldum and Castaignos'un mahalle arkadaşı. Tam bir futbol gezgini. Bulgaristan'dan Levski'ye 300 bin euro'ya, İspanya'da Elche'ye 600 bin euro'ya transfer olmuştu. Bedava geldiği PAOK, Rodrigues'e geçen sezon Suudi Al Ahli 1.7 milyon euro'luk teklifini reddetmişti.

Garry Rodrigues kimdir?

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.

Kaynak: Sport FM - Fotospor

Etiket: garry rodrigues, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Mitrovic, İstanbul'a geldi

Mitrovic, İstanbul'a geldi

Haluk Levent feat Fikret Orman

Haluk Levent feat Fikret Orman

Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi

''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...''

''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...''


''Arda, Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak girer''
''İ.ne miyiz hocam?''
''Irina Shayk, çok değişik fantezileri olan bir hanım kızımız''
En güzel futbolcu
Podolski açıkladı: Evet teklif var
Galatasaray, Emrah Başsan'i yeniden kiraladı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Haluk Levent feat Fikret Orman


EN ÇOK OKUNANLAR
Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti - Galatasaray'ın milyon Euro'lar beklediği Podolski transfe...
Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor - Dick Advocaat'ın tavsiyesiyle Sunderland'e transfer olan ...
Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, bir ay önce Arjen Robben...
Galatasaray'dan geleceğe yatırım Galatasaray'dan geleceğe yatırım - Galatasaray, Vitesse'de forma giyen ve birçok takımın tal...
Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu - Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi ...
Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi - Galatasaray savunmasını güçlendirmek için harekete geçti....
Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart - Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Azi...
Beşiktaş, Matej Mitrovic işini 4.5 milyon Euro'ya bitirdi Beşiktaş, Matej Mitrovic işini 4.5 milyon Euro'ya bitirdi - Beşiktaş, Hırvatistan 1. Ligi lideri HNK Rijeka’nın stope...
Serdar Taşçı, Trabzonspor ile anlaştı Serdar Taşçı, Trabzonspor ile anlaştı - Rus basını Serdar Taşçı'nın Trabzonspor'a transfer olduğu...
Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi - Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya, sar...