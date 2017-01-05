''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...''

05 Ocak 2017 01:21

Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması PAOK'u yakından takip edem Sport FM'den Vaios Tsoutsikas'in kafasını karıştırdı.

Garry Rodrigues ile ilgili fikirlerine başvurduğumuz Tsoutsikas, ''iyi bir oyuncu kabul ama süper bir oyuncu değil. Türkiye'den gelen haberlere bakılırsa kendisine bir Pele-Maradona havası yaratılmış... bu beni çok şaşırtıyor. Eğer Galatasaray onu sağ açık olarak düşünüyorsa hayal kırıklığına da uğrar. Çünkü o sadece sol açık oynayabiliyor'' ifadelerini kullandı.

PAOK, Arapların 1.7 milyon Euro'suna hayır demişti

Galatasaray'ın bir süredir peşinde koştuğu Garry Rodrigues; Dirk Kuyt ve Robin van Persie gibi Rotterdam doğumlu. Sarı-kırmızılıların daha önce talip olduğıu Wijnaldum and Castaignos'un mahalle arkadaşı. Tam bir futbol gezgini. Bulgaristan'dan Levski'ye 300 bin euro'ya, İspanya'da Elche'ye 600 bin euro'ya transfer olmuştu. Bedava geldiği PAOK, Rodrigues'e geçen sezon Suudi Al Ahli 1.7 milyon euro'luk teklifini reddetmişti.

Garry Rodrigues kimdir?

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.