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Türkiye'de 2017'de 27 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2017 yılında basketboldan tekvandoya, atletizmden kış sporlarına birçok branşta uluslararası 27 organizasyona ev sahipliği yapacak.


01 Ocak 2017 13:45


Türkiye, 2017 yılında basketboldan tekvandoya, atletizmden kış sporlarına birçok branşta uluslararası 27 organizasyona ev sahipliği yapacak.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) 11-18 Şubat tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek.

EYOF 2017'de 40 ülkeden 14-18 yaş gruplarındaki 807 sporcu, madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda, Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere 69 sporcu temsil edecek.

Deaflympics Samsun'da

23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics 2017) 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Organizasyona 20 branşta 110 ülkeden sporcular katılacak. Deaflympics 2017 için 19 Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulacak olimpiyat köyünde yaklaşık 15 bin kişi ağırlanacak.

Basketbolda final heyecanı İstanbul'da yaşanacak

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Dörtlü Final heyecanı bu yıl İstanbul'a taşınacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalleri İstanbul'da

2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) Türkiye'nin de yer aldığı 4 ülkenin ortaklığında düzenlenecek.

31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuvada grup maçları Türkiye (İstanbul), Finlandiya (Helsinki), Romanya (Cluj) ve İsrail'de (Tel Aviv) oynanacak.

Türk basketbolseverler, 24 ülkenin altışarlı 4 grupta mücadele edeceği şampiyonanın 2. tur ve finallerini Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyebilecek.

Pedaller 53. kez çevrilecek

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 53'üncüsü, 18-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Dünyanın tek "kıtalararası bisiklet turu" olan organizasyonun startı, ilk kez Konya'dan verilecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından 2017 Dünya Turu takvimine eklenen organizasyonda, en seçkin bisikletçiler Türkiye'nin doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirecek.

Dünyanın en iyi golfçüleri yine Antalya'ya gelecek

Antalya yeni yılda da dünyanın en iyi golfçülerini ağırlamaya devam edecek.

Ünlü golfçüler, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde bir kez daha Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde buluşacak. Avrupa'nın para ödülü en yüksek golf turnuvalarından biri olan organizasyona Antalya, bu yıl 5. kez ev sahipliği yapacak.

15 branşta uluslararası organizasyonlar düzenlenecek

EYOF 2017 ve Deaflympics 2017'nin yanı sıra Türkiye'de bu yıl 15 branşta uluslararası organizasyonlar düzenlenecek.

Etiket: 2017



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