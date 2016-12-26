26 Aralık 2016 10:44

Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları Salı günü oynanacak Erzincanspor-Elazığspor maçıyla başlayacak. 4. haftada Beşiktaş-Boluspor, Tuzlaspor-Galatasaray, Kızılcabölükspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Menemen maçları oynanacak. Tüm karşılaşmaların yayın bilgileri ve detaylar burada...

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte 4. hafta programı...

27 Aralık 2016 Salı

24 Erzincanspor- Elazığspor A Spor 12.00

Kırklarelispor - Gaziantepspor A Spor14.00

Sivasspor - Yeni Amasyaspor A Spor16.30

Ç.Rizespor - Sancaktepe Bld. A2TV 18.30

Beşiktaş - Boluspor A2TV 20.30

28 Aralık 2016 Çarşamba

Darıca G.Birliği - Kayserispor A Spor12.00

İnegölspor - Kasımpaşa A Spor 14.30

Akhisar Bld.Spor - Ümraniyespor A2TV Spor17.00

Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor A2TV 16.00

Göztepe – M. Başakşehir A2TV 18.00

Tuzlaspor - Galatasaray Atv 20.30

29 Aralık 2016 Perşembe

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler A Spor 14.30

Bursaspor - Aydınspor 1923 A Spor 16.30

Şanlıurfaspor - Osmanlıspor Şanlıurfa A2TV 16.00

Kızılcabölükspor - Trabzonspor A2TV 18.00

Fenerbahçe - Menemen Bld. Atv 20.30

Türkiye Kupası Gruplar

A Grubu: Gaziantepspor, Kırklarelispor, Osmanlıspor ve Şanlıurfaspor

B Grubu: Çaykur Rizespor, İnegölspor, Kasımpaşa ve Sancaktepe Belediyespor

C Grubu: Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Menemen Belediyespor

D Grubu: Beşiktaş, Boluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor

E Grubu: 24Erzincanspor, Galatasaray, Elazığspor ve Tuzlaspor

F Grubu: Göztepe, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor

G Grubu:Akhisar Belediyespor, Aydınspor 1923, Bursaspor ve Ümraniyespor

H Grubu: Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ve Trabzonspor

Türkiye kupası maçları için yeni kanal...

Bu arada Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuaz Medya Grubu'nun yeni kanalı A2 yayın hayatına başladı. Bu sezon da Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan medya grubu maç ve yayın akışı yoğunluğundan dolayı kupa maçlarının çoğunluğunu bu kanaldan verecek.

A2 Tv nasıl izlenir? A2 Tv canlı izleme yöntemleri (Digiturk, DSmart hangi kanal)

Türkiye Kupası maçlarının önemli bölümü artık A2 TV'den yayınlanıyor. Futbol severler, A2 TV nasıl izlenir? A2 Tv canlı izleme yöntemleri sorgulamasını yapıyor. Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları başladı. Peki Türkiye Kupası maçları ve eski dizi yayınları yapan A2 Tv kanalı nasıl izlenir? Frekans bilgileri nelerdir? Digiturk, DSmart hangi kanal? Detaylar haberimizde...

A2 Tv nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği bazı sorular. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle A2 Tv'de de olacak. Turkuaz Medya Grubu'nun yeni yayın organı olan A2Tv Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 Tv'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2 TV’nin platformlardaki sıralaması

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)