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"Türkiye bölünmeyecek, herkes bilsin"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Şehitlere Saygı Maçı" sonrasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.


22 Aralık 2016 23:55


Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Demirören, Türkiye'nin bölünmeyeceğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türk futbol ailesinin birlik ve beraberliğini örnek şekilde gösterdik. Allah bizi bu olayların daha kötüsünden korusun. Türk futbol ailesi, burada Türkiye'yi temsil etmiştir, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini göstermiştir. Hep söylediğimiz bir laf var, Türkiye'yi bölemeyecekler. Türkiye bölünmeyecek, herkes bunu böyle bilsin. İnşallah bu birlik ve beraberlik de hiçbir zaman bozulmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise futbol ailesinin güzel bir mesaj verdiğini anlatarak, "Bugün tek ortak menfaatimiz Türk bayrağımız ve bunun altında toplandık. Bugün de bu birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün sahada galip gelen Türkiye oldu. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiket: TFF, Yıldırım Demirören



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