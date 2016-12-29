29 Aralık 2016 01:04

Taison ve Hatem Ben Arfa konusunda beklemeye geçen Fenerbahçe 10 numara arayışlarını ise aralıksız sürdürüyor...

Fenerbahçe'de menajeri Mirsad Türkcan tarafından sezon başında da gündeme getirilen Steven Jovetic ismi bir kez daha masaya geldi.

Başkan Aziz Yıldırım'la bizzat görüşen Türkcan, Inter'in bonservisini Manchester City'den almaya sıcak bakmadığı Karadağlı oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi. City'nin de Jovetic'i istemediğini hem sol ayaklı olan hem de gole katkı yapabilecek bir isim olan Jovetic'i, Inter'de forma giydiği şartlarda Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti.

Stevan Jovetic isminin teknik direktör Dick Advocaat'ın önüne gidip gitmemesine ise Başkan Aziz Yıldırım karar verecek.

Stevan Jovetic kimdir?

27 yaşındaki Stevan Jovetic, Inter'de kiralık olarak forma giyiyor. Partizan altyapısında yetişen Stevan Jovetic, 2008 yılında Fiorentina'ya transfer oldu. 2013 yılında ise 26 milyon Euro bonservis ücretiyle Manchester City'e transfer olan Jovetic, 2015 yılından beri Inter'de kiralık olarak forma giyiyor.

Bu sezon Serie A'da sadece 5 maça çıkan Stevan Jovetic, gol ya da asist gerçekleştiremedi.

Stevan Jovetic, forvet arkası ve santrafor bölgesinde forma giyebiliyor.