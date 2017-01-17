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Türk yenge Trabzonspor'un yeni 10 numarasını ikna etti

Alman Bild gazetesi her yaz tatillerini sektirmeden Türkiye'de geçiren Aaron Hunt çiftinin Trabzon'da yaşamaya hazırlandığını yazdı.


17 Ocak 2017 10:14

Alman Bild gazetesi her yaz tatillerini sektirmeden Türkiye'de geçiren Aaron Hunt çiftinin Trabzon'da yaşamaya hazırlandığını yazdı. Gazete Alman oyuncunun Türk eşi Semra'nın talebiyle Trabzon'a gelmeye hazır olduğunu ve transferin ilk etapta kiralık olacağını yazdı. Ayrıca Hunt'ın imza için Mehmet Ekici'nin takımda ayrılmasını beklediği de belirtildi.

Yerli statüsünde oynayacak

2011 yılında Türk kızı Semra Polatlıgil ile evlenen Hunt, eşinin durumu nedeniyle başvuru yapması halinde yerli statüsünde oynama hakkı kazanabilecek. Üç yıl bir Türk vatandaşıyla evli olan yabancılar Türk vatandaşlığına geçebiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Hunt yerli statüsünde bordo-mavili formayı giyebilecek. Hunt, 8 Mart'ta oynanan Nürnberg-Werder maçında yaptığı centilmenlikle Galatasaraylı Semih gibi takdir kazanmıştı. Hunt, penaltı veren hakeme pozisyonu anlatıp kararını değiştirtmişti Maçı Bremen 2-0 galip bitirmişti.

Beklentileri karşılayamadı

Kariyerinin en parlak döneminini 2014'te Werder Bremen'den geçiren Hunt, ne Wolfsburg ne de Hamburg da beklenen performansı sergileyemedi. Hamburg'da bu sezon 11 maça çıkan Alman futbolcu, 11 maçta gol de atamadı, asist de yapamadı.

Kaynak: Bild

Etiket: aaron hunt, trabzonspor


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