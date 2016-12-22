22 Aralık 2016 01:25

TFF, FIFA tarafından hayata geçirilen VAR (video asistant referee) programına "varım" dedi... dedi demesine de sıkıntı daha VAR hayata geçmeden başladı.

İlk sıkıntı, VAR'ın uygulanacağı maçlarda maliyetin 1 milyon Dolar'ı bulacak olması. TFF ilk etapta 4 büyüklerin maçlarında bu sistemi kullanmak istiyor. Fakat özellikle düşme hattındaki takımların buna vereceği cevap ile söz gelimi bu sezon ligi forse eden Başakşehir'in maçlarında kullanılmaması nasıl tepkilere neden olacak henüz kestirilemiyor.

Kulüpler Birliği sisteme çoktan evet demiş durumda. Fakat bir başka sıkıntı ise VAR'ın başında yönetmen olarka kimlerin duracağı. İlk etapta Lig TV'de görev alan yönetmenler düşünülürken, yurt dışından konunun uzmanı isimlerinde transfer edilmesi gündemde. Yönetmen transferi de TFF tarafından yapılacak gibi duruyor.