04 Ocak 2017, Çarşamba
> Galatasaray > Turgay Kıran: Hesabını sorarız

Turgay Kıran: Hesabını sorarız

Galatasaray Kulübü kongre üyesi Turgay Kıran, Riva ve Florya satışı için 500 milyon dolar yerine 500 milyon TL'nin telaffuz edildiğini belirterek bu fiyata satılmasının durumunda hesap soracaklarını söyledi.


04 Ocak 2017 18:59


Galatasaray Kulübü kongre üyesi Turgay Kıran TRT Kent Radyo İstanbul'da yayınlanan "Ahmet Fisunoğlu ile Spor Kulübü" programına telefonla bağlanarak Riva ve Florya arazilerinin satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kıran, Dursun Özbek yönetiminin Ekim ayındaki Olağanüstü genel kurulda Riva ve Florya arazilerinin satışından 500 milyon dolar gelir beklendiğini söylediğini, ancak şu anda 500 milyon TL telaffuz edildiğini belirterek, "500 milyon TL yaklaşık 125 milyon dolar eder. Bu para çok komik bir para, eğer bu paraya satış gerçekleşirse bunun hesabını sorarız" dedi.

Tüm Galatasaraylıların diken üstünde olduğunu vurgulayan ve yönetimden defalarca bu satış anlaşmasının bir metnini istediklerini dile getiren Turgay Kıran, "Sayın Dursun Özbek'in geleceği zor gözüküyor, üzülerek izliyoruz. Galatasarayın değerlerini birer birer kaybediyoruz, gerekirse satış gerçekleşmeden, imza toplar, olağanüstü genel kurula gideriz" diye konuştu.

Kaynak: TRT Kent Radyo

Etiket: turgay kıran, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray, Emrah Başsan'i yeniden kiraladı

Galatasaray, Emrah Başsan'i yeniden kiraladı

İşte Galatasaray'ın Hamit Altıntop'a ödeyeceği fesih bedeli...

İşte Galatasaray'ın Hamit Altıntop'a ödeyeceği fesih bedeli...

Turgay Kıran: Hesabını sorarız

Turgay Kıran: Hesabını sorarız

Luciano Narsingh, Galatasaray'ı açıkladı!

Luciano Narsingh, Galatasaray'ı açıkladı!


Rodrigues, Galatasaray'ı istiyor
Muslera ile yola devam
Galatasaray, Antalya'ya geldi
İspanyollardan Adriano iddiası
Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Yeni transfer bugün İstanbul'a geliyor!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Survivor 2017 ne zaman başlayacak?


EN ÇOK OKUNANLAR
Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti - Galatasaray'ın milyon Euro'lar beklediği Podolski transfe...
Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, bir ay önce Arjen Robben...
Galatasaray'dan geleceğe yatırım Galatasaray'dan geleceğe yatırım - Galatasaray, Vitesse'de forma giyen ve birçok takımın tal...
Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu - Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi ...
Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart - Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Azi...
Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor - Dick Advocaat'ın tavsiyesiyle Sunderland'e transfer olan ...
Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi - Galatasaray savunmasını güçlendirmek için harekete geçti....
Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi - Trabzonspor kadrosuna kattığı 2 transfer Joao Pereira ve ...
Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi - Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya, sar...
10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi 10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi - Vitor Hugo teklifini getiren menajer Hacı Doğancı, Palmei...