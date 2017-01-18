Tuncay Şanlı ligin 2. yarısına kötü başladı

18 Ocak 2017 12:33

Sakaryasporlu futbolcular ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakaryaspor Kulübü’nün uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için ortaklaşa gerçekleştirdiği futbol maçında sahaya çıktı. Gösteri maçı sonrası Sakaryaspor’un Spor Toto 3. Lig’in ikinci yarısına mağlubiyetle başlaması sonrasında durum değerlendirmesi yapan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, “İkinci yarıya yenik başladık. Futbolda bunlar var tabi ki. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Kötü oynadık. Bu ekip anlamında hem bireysel anlamda da kötü başladık. İlk maçlarda kötü başlamak, devamının da kötü gideceği anlamına gelmez. İnşallah sonu iyi olacak” ifadelerini kullandı.