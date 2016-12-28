29 Aralık 2016, Perşembe
> Futbol > 'Tunay Torun Beşiktaş'a hayırlı olsun'

'Tunay Torun Beşiktaş'a hayırlı olsun'

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, sosyal medya hesabından Tunay Torun'un siyah-beyazlı ekibe transfer olacağını duyurdu.


28 Aralık 2016 14:47


Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Tunay Torun ile anlaştığını söyledi. Vardar yaptığı açıklamada, 'Babel transferi bitti. Kasımpaşa'dan Tunay Torun alındı. Brezilya'dan da 1 stoper gelmek üzere. Hayırlı olsun' dedi.

Bu iddiaların ardından Beşiktaş cephesinden konuya dair herhangi bir yalanlama gelmedi. Tunay Torun'un 6 ay sonra Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona ereceği için mavi-beyazlı kulüp oyuncunun bonservisinden küçükte olsa gelir elde etmek için devre arasında satmaya razı olduğu öğrenildi.

Tunay Torun kimdir?

Ocak 2014'te 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'tan transfer edilmişti. Milli takımlarda U15'ten itibaren görev yapan Tunay toplamda 57 kez Türkiye Milli Takımlarında görev yaptı, 24 gol attı. A Milli Takım'da 9 kez görev yaptı. Almanya doğumlu 26 yaşındaki oyuncu kanatlarda görev yapıyor. Bu sezon 13 resmi maçta forma giydi 2 gol, 2 asist yaptı.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: Tunay Torun kimdir? Tunay Torun'u tanıyalım? Tunay torun nereden geldi? son dakika Tunay Torun haberleri



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Chedjou'nun oynamak istediği takım

Chedjou'nun oynamak istediği takım


Kaan Ayhan için rakam belli oldu
Kerim Frei yurtdışını istedi
Salih'in menajerinden Sampdoria açıklaması
Eto'o'nun Beşiktaş'tan ilginç istekleri var
Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak
Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntül...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? - Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verd...
Advocaat, Taison için devreye girdi Advocaat, Taison için devreye girdi - Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Taison'u arayan Dick Ad...
Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic - Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel E...
Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası - Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi ...
Salih Uçan'ın yeni takımı... Salih Uçan'ın yeni takımı... - Fenerbahçe'de beklentileri veremeyen Salih Uçan için sarı...
Fenerbahçe beş katını teklif etti Fenerbahçe beş katını teklif etti - Hatem Ben Arfa transferi için uğraş veren Fenerbahçe bir ...
Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi - Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ryan Babel, mena...
Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medyadan ...
Alman basınından Podolski için flaş iddia Alman basınından Podolski için flaş iddia - Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın ...
''Fenerbahçe'den teklif aldı'' ''Fenerbahçe'den teklif aldı'' - Sven Göran Eriksson'un çalıştırdığı Çin 2. Ligi'nden Shen...