28 Aralık 2016 14:47

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Tunay Torun ile anlaştığını söyledi. Vardar yaptığı açıklamada, 'Babel transferi bitti. Kasımpaşa'dan Tunay Torun alındı. Brezilya'dan da 1 stoper gelmek üzere. Hayırlı olsun' dedi.

Bu iddiaların ardından Beşiktaş cephesinden konuya dair herhangi bir yalanlama gelmedi. Tunay Torun'un 6 ay sonra Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona ereceği için mavi-beyazlı kulüp oyuncunun bonservisinden küçükte olsa gelir elde etmek için devre arasında satmaya razı olduğu öğrenildi.

Tunay Torun kimdir?

Ocak 2014'te 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'tan transfer edilmişti. Milli takımlarda U15'ten itibaren görev yapan Tunay toplamda 57 kez Türkiye Milli Takımlarında görev yaptı, 24 gol attı. A Milli Takım'da 9 kez görev yaptı. Almanya doğumlu 26 yaşındaki oyuncu kanatlarda görev yapıyor. Bu sezon 13 resmi maçta forma giydi 2 gol, 2 asist yaptı.