Tümer Metin'den Quaresma mesajı

16 Ocak 2017 22:32

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar soğuk ve elverişiz zemine rağmen zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı bildi.

Fazla gol pozisyonun olmadığı maçta akılda anlardan biri de Quaresma'nın oyundan çıktıktan sonra verdiği tepkiydi. Portekizli yıldızın oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepkiyle alakalı olarak Lig TV yorumcusu Tümer Metin konuştu.

"BİLDİĞİMİZ QUARESMA"

Lig TV yorumcusu Tümer Metin, Quaresma'nın Osmanlıspor maçında oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki hakkında, "Bildiğimiz Quaresma. Bu yeni bir şey değil. Ben Quaresma'yım diyor. Ancak bunu da sahalarda çok sık görüyoruz yani. Quaresma'ya özgü bir şey değil. Doğru mu? Tabi ki değil ama Quaresma böyle bir oyuncu. Ben şaşırmadım." ifadelerini kullandı.