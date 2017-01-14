Tudor: “Babamda fikir veriyor”

14 Ocak 2017 16:51

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İki kat daha değerli”

Akhisar Belediyespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam Tudor, bugün futbol adına sahada iyi bir futbol olmadığını belirterek, “Bunu ben seçtim. Oyuncularımızın karakteristik özellikleri bunu gerektirdi. Birçok oyuncumuz eksikti. Dolayısıyla geriden oyun kurmaktansa bu tarz bir oyunla mücadele etmeyi seçtik. Bazen bu tarz kararlar vermeniz gerekiyor. Neticesinde bugün bu karar bize 3 puanı getirdi. Oyuncularımın bugün gösterdiği performanstan memnunum. Afrika kupasında 3 oyuncumuz var. Skulason sakat, Dany’de cezalı. İki tane de transfer yapacağız. Hepsine baktığınız zaman yedi tane ilk 11’den oyuncu demektir. İlk 11’de yedi eksik oyuncuyla aldığımız bu galibiyet iki kat daha değerli” dedi.

“Babamda fikir söyledi”

Bazı futbolcuların kendi yerlerinde değil de başka mevkilerde görev almalarıyla ilgili bir soruya ise Tudor, “Sizin bakış açınız bu. Futbolun çok güzel olmasının sebebi de herkesin fikirleri olması ve özgürce dile getirmesi. Babamda beni aradı ve oda farklı bir fikir söyledi” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili olarak ise Igor Tudor, “Büyük bir maç. Sakat oyuncularımız var. Onların geri gelmesini bekliyoruz. Bu hafta bir veya iki takviye olabilir. Bu tür maçları dört gözle bekliyoruz. Cumartesi günü maçtan keyif almaya bakacağız” diye konuştu.

Tudor ayrıca, takımla ilk resmi maçına çıkan Seleznov’un ise, 5-6 aydır düzenli bir şekilde futbol oynamadığını ve 7 günlük antrenmanla bugün sahaya çıktığı için fiziksel kondisyon açısından diğer oyunculardan biraz geride olduğunu dile getirdi.