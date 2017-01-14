14 Ocak 2017, Cumartesi
> Karabükspor > Tudor: “Babamda fikir veriyor”

Tudor: “Babamda fikir veriyor”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, sakat ve cezalı oyunculardan yoksun çıktıkları Akhisar Belediyespor maçında alınan galibiyetin iki kat daha değerli olduğunu söyledi.


14 Ocak 2017 16:51

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İki kat daha değerli”

Akhisar Belediyespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam Tudor, bugün futbol adına sahada iyi bir futbol olmadığını belirterek, “Bunu ben seçtim. Oyuncularımızın karakteristik özellikleri bunu gerektirdi. Birçok oyuncumuz eksikti. Dolayısıyla geriden oyun kurmaktansa bu tarz bir oyunla mücadele etmeyi seçtik. Bazen bu tarz kararlar vermeniz gerekiyor. Neticesinde bugün bu karar bize 3 puanı getirdi. Oyuncularımın bugün gösterdiği performanstan memnunum. Afrika kupasında 3 oyuncumuz var. Skulason sakat, Dany’de cezalı. İki tane de transfer yapacağız. Hepsine baktığınız zaman yedi tane ilk 11’den oyuncu demektir. İlk 11’de yedi eksik oyuncuyla aldığımız bu galibiyet iki kat daha değerli” dedi.

“Babamda fikir söyledi”

Bazı futbolcuların kendi yerlerinde değil de başka mevkilerde görev almalarıyla ilgili bir soruya ise Tudor, “Sizin bakış açınız bu. Futbolun çok güzel olmasının sebebi de herkesin fikirleri olması ve özgürce dile getirmesi. Babamda beni aradı ve oda farklı bir fikir söyledi” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili olarak ise Igor Tudor, “Büyük bir maç. Sakat oyuncularımız var. Onların geri gelmesini bekliyoruz. Bu hafta bir veya iki takviye olabilir. Bu tür maçları dört gözle bekliyoruz. Cumartesi günü maçtan keyif almaya bakacağız” diye konuştu.

Tudor ayrıca, takımla ilk resmi maçına çıkan Seleznov’un ise, 5-6 aydır düzenli bir şekilde futbol oynamadığını ve 7 günlük antrenmanla bugün sahaya çıktığı için fiziksel kondisyon açısından diğer oyunculardan biraz geride olduğunu dile getirdi.

Etiket: Karabükspor, Igor Tudor


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ersan, Beşiktaş'a dönmek için 1 milyon Euro'dan vazgeçti

Ersan, Beşiktaş'a dönmek için 1 milyon Euro'dan vazgeçti

Chedjou'dan şok istek!.. '1.5 milyon Euro...'

Chedjou'dan şok istek!.. '1.5 milyon Euro...'

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Fenerbahçe-Adanaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe-Adanaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?


Abdurrahim Albayrak: “Görev verilirse her zaman buradayım”
Galatasaray’da 25 yılını dolduran üyeler beratlarını aldı
Fenerbahçe'ye Adanaspor maçı öncesi kötü haber
Konyaspor - Galatasaray / işte muhtemel 11'ler...
Olcay Şahan'dan duygusal veda
Galatasaray adım adım hedef koşuyor!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Mas'ın menajeri coştu, Guido Carrillo'yu önerdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Fikret Orman'dan bir kez daha şahsi transfer... bu kez Necid Fikret Orman'dan bir kez daha şahsi transfer... bu kez Necid - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan sürpriz hamle. Bursaspo...
Fenerbahçe'ye 10 numara için Jens Toornstra önerildi Fenerbahçe'ye 10 numara için Jens Toornstra önerildi - Mehmet Ekici transferi arapsaçına dönen Fenerbahçe'de hed...
Tolgay Arslan'ın menajeri Fenerbahçe ile görüştü Tolgay Arslan'ın menajeri Fenerbahçe ile görüştü - Robin van Persie ve Jeremain Lens'in de menajerliğini yap...
Rodallega transferinde flaş gelişme Rodallega transferinde flaş gelişme - Trabzonspor, Hugo Rodallega'yı istiyor...
Olcay'ın gidişine şok yorum! Olcay'ın gidişine şok yorum! - Beşiktaş'ta Olcay'sız yapılan ilk idmanda ve yenilen ilk ...
Cacares göz korkuttu, hedef Rhodolfo Cacares göz korkuttu, hedef Rhodolfo - Martin Caceres için bizzat Başkan Muharrem Usta'ya gelen ...
Van Der Wiel için çıldırtan teklif Van Der Wiel için çıldırtan teklif - Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı...
Riekerink bir stoper daha istiyor Riekerink bir stoper daha istiyor - Galatasaray'ın Teknik Direktörü Riekerink yönetimden bir ...
Beşiktaş'ı karıştıran Jorge Jesus iddiaları Beşiktaş'ı karıştıran Jorge Jesus iddiaları - Bir süredir Şenol Güneş'in Fatih Terim'in yerine milli ta...
Olcay'dan Yanal'a: Ben Ekici'yi ikna ederim Olcay'dan Yanal'a: Ben Ekici'yi ikna ederim - Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, Mehmet Ekici'n...