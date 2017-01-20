TT Arena'dan Galatasaray'ın başına 10 milyon Dolar borç çıktı

20 Ocak 2017 09:42

TT Arena'nın intifa hakkı konusunda Adnan Polat'tan bu yana gelen başkanlar ne kadar uğraşsa da bir türlü başarılı olamadı. Başkan Dursun Özbek'in seçin bildirgesindeki birinci madde olmasına rağmen sonuç alınamadı. Son dönemde ise stat gelirlerinden elde edilen pay, sponsorluk gelirleri, kiralar ve reklamlar gibi kalemlerden elde edilen paralar için G.Saray aleyhine 26 ayrı dava açıldı.

10 milyon dolar tutarında borç çıkarıldı. Başkan Özbek açılan bu davaları temizlemek için banka kredisine başvurdu. Şu ana kadar bankalara 72 ayda 36 taksitte ödeme sözüyle yapılan taleplere ise olumlu cevap alınabilmiş değil.