04 Ocak 2017, Çarşamba
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Tribün liderleri Konya'da buluşacak

Atiker Konyaspor tarafından hazırlanan proje ile Süper Lig ve 1. Lig takımlarının tribün liderleri, düzenlenecek etkinlikte Konya'da buluşturulacak.


04 Ocak 2017 14:41


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un başkanı Ahmet Şan, tribün liderlerini Konya'da buluşturacaklarını söyledi.

Şan, yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Spor Toto Süper Lig ve mümkün olursa TFF 1. Lig takımlarının tribün liderlerinin Konya'da bir araya getirilmesi için proje hazırladıklarını ifade etti.

Zor dönemden geçilen şu günlerde futbolda beyaz bir sayfanın açılması ve tribünlerdeki anlamsız husumetlere son verilmesi için kulübün "1.Tribün Liderleri Buluşması" adı altında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirten Şan, "Öncelikle bu organizasyonu kimin gerçekleştirdiğinden çok, çözüm önerileri ve sonuçlarıyla ilgilendiğimizin bilinmesini isteriz. Bu yıl Atiker Konyasporumuz bu projenin ev sahibi olacak. Gelecek sezon ise bir başka kulübümüzün himayesinde farklı konu başlıklarıyla tribün liderlerini bir araya getirebilmenin düşüncesi içindeyiz." diye konuştu.

Şan, başta Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Spor Toto Süper Lig takımlarının kıymetli başkanları, yöneticileri ve tribün liderlerinin manevi desteklerine ihtiyaçları olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projenin devamlılığını Türk futbolunun geleceği açısından son derece önemsiyoruz. Projenin amacı, tribünlerdeki anlamsız husumetlerin ve düşmanca tavırların sona ermesi için gerekenlerin, ortak hareket edilerek hayata geçirilmesidir. Bu projeye ön yargıdan uzak yaklaşıldığı takdirde sonuçları itibariyle büyük fayda sağlanacağına eminim. Güzide kulüplerimizin değerli yöneticilerinin tamamının tribünlerde yaşanan olaylardan ötürü şikayetçi olduğunu biliyoruz. Bu şikayetleri en aza indirgeyebilmek için nedenlerini araştırmamız ve çözüm önerilerini ortaya koymamız gerekiyor. Hayata geçirmeyi planladığımız '1. Tribün Liderleri Buluşması' projesinde, konunun uzmanlarıyla, alandaki aktörleri bir araya getirerek, hem meseleyi bütün ayrıntılarıyla incelemek hem de saha dışında tribün liderleri arasındaki dostluğu geliştirmek ve pekiştirmek niyetindeyiz."

Bu projeyi Konyaspor Kulübü olarak her sene tekrarlamayı düşündüklerini ifade eden Şan, "Projenin hayata geçirilmesi için en uygun tarihin milli maç arası ya da sezon sonu olduğunu düşünüyoruz. Tarihle ilgili konuyu diğer paydaşlarımızla görüşecek ve nihayete bağlayacağız." diye konuştu.

Etiket: Konyaspor, Ahmet Şan



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