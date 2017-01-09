09 Ocak 2017, Pazartesi
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Transfer zirvesi!.. Ekici ile başkan görüştü

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu ilettiği bildirildi.


09 Ocak 2017 13:37

Bordo mavili takımla sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici konusunda belirsizlik devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Başkan Muharrem Usta ile yeniden bir araya geldiği görüşmesinde takımdan ayrılmak yönündeki isteğini bir kez daha tekrarladığı belirtildi. Mehmet Ekici’nin yapılan görüşmede transfer sürecinde Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa, ona hazır olduğunu iletti.

26 yaşındaki Mehmet Ekici'nin transfer sürecinde menajerleri araya sokmadan Trabzonspor yönetimiyle bizzat konuşarak hareket etmesi dikkat çekti. Başkan Usta’nın da yapılan görüşmelerde transfer belirsizliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını bildirdiğii kaydedildi.

RODALLEGA’NIN MENAJERİ BEKLENİYOR

Bu arada Trabzonspor’un kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü forvet oyuncusu Hugo Rodallega’nın menajeri bekleniyor. Akhisar Belediyespor'la Rodallega’nın transferi konusunda Mustafa Yumlu’nun yanı sıra bir miktar para karşılığında el sıkışan bordo mavili yönetim, oyuncunun menajeriyle de yapılacak görüşmenin ardından bu transferi netleştireceği açıklandı. Trabzonspor’un bu transferde takas olarak kullanacağı Mustafa Yumlu’nun da Akhisar Belediyespor ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Antalya’nın Belek ilçesinde devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Akakpo, salonda çalışan Durica ve ameliyat olan Bero yer almadı.

RAMİL SAHAYA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor’da transfer görüşmeleri yaptığı için iki gündür takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ramil Sheidaev, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte sahaya çıktı. 20 yaşındaki Ramil Sheidaev, saha kenarında takımdan ayrı olarak düz koşu gerçekleştirdi.

BERO ANTALYA’YA GELİYOR

Trabzonspor’da sağ dizinden yaşadığı sakatlığın ardından takımın Antalya kampından ayrılarak ameliyat olan Matus Bero’nun yarın yeniden kampa katılacağı bildirildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun burada hafif tempolu antrenmanlara başlayarak takıma dönüş süresini de hızlandıracağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiket: Trabzonspor, Mehmet Ekici haberleri, son dakika


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