23 Aralık 2016, Cuma
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Transfer teklifi var mı? başkan açıkladı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun transfer olacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Şu anda hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi. Oyuncunun kalitesinden dolayı ilgilenen kulüpler olabilir. Bu da çok normal. Biz oyuncumuzdan gayet memnunuz, göndermeyi düşünmüyoruz." dedi.


21 Aralık 2016 14:01


Ali Şafak Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eto'o'ya teklif gelmediğini ve yıldız futbolcunun da takımda kalmak istediğini belirterek, "Eto'o, takımın kaptanı ve gerçekten de değerli bir oyuncu. Hem Eto'o mutlu hem biz çok mutluyuz. oyuncumuzu göndermeyi düşünmüyoruz, onunla devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde artılarını daha iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz. Şu anda hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi. Oyuncunun kalitesinden dolayı ilgilenen kulüpler olabilir. Bu da çok normal. Biz oyuncumuzdan gayet memnunuz, göndermeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.

Her futbolcunun doğru şartlarda doğru fiyata gidebileceğini kaydeden Öztürk, Eto'o konusunda şimdilik öyle bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

"Kerim Frei ve Salih Dursun ile görüşüyoruz"

Başkan Öztürk, kendilerinin de Kerim Frei ve Salih Dursun ile ilgilendiklerini, ayrıca Brezilya'da da bazı oyuncularla görüştüklerini söyledi.

Transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini dile getiren Öztürk, "En az dört transfer yapmayı düşünüyoruz. Bu sayı artabilir ama şu an en azından dört transfer yapacağız gibi gözüküyor." diye konuştu.

Öztürk, bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağını bildirdi.

Bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçına da değinen Ali Şafak Öztürk, bu önemli maçtan iyi bir sonuç almak istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa ile 6 puanlık bir maç yapacağız. Kasımpaşa, son maçında namağlup Beşiktaş'ı yendi. Bu durum onlara artı bir motivasyon olacaktır. Bizim de ayrı bir motivasyonumuz var, biz de hocamıza güveniyoruz. Hocamız daha önce orada görev yaptığı için Kasımpaşa'nın içini dışını, her şeyini biliyor. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz."

Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yapan futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı. Çalımbay, antrenman öncesi Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile özel bir görüşme yaptı.

Sakatlığı bulunan kaleci Ferhat'ın katılmadığı antrenmanda Zeki Yıldırım ile genç oyunculardan Yusuf Çelik ise takımdan ayrı koştu.

Kaynak: İHA

Etiket: Antalyaspor, Ali Şafak Öztürk, Eto'o



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