Transfer çılgınlığı!

18 Ocak 2017 10:38

LIONEL MESSI

İngiliz The Sun Gazetesi’nin haberine göre Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona’dan eski süperstarı Lionel Messi’yi kadrosuna katmak için yönetime mesaj gönderdi. Barça ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan Messi için devreye giren City, 100 milyon Pound’u (468.150.000 TL) gözden çıkardı. Manchester United’ın, Paul Pogba’ya sezon başında ödediği 89 milyon Pound’luk (416.671.300 TL) bonservis bedelini tarihe gömmek konusunda kararlı olan Manchester’ın diğer ekibinin, tüm şartlarını zorlayarak 29 yaşındaki oyuncuya da haftalık 800 bin Pound (3.745.200 TL) verileceği öne sürüldü.

DIEGO COSTA

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Diego Costa’nın, Chelsea’nin yeni sözleşme teklifini kabul etmediği öğrenilmişti. Barcelona ve eski kulübü Atletico Madrid’in de ciddi biçimde ilgilendiği Costa’nın, Çin’e çok yakın olduğu bildirilmişti. Alınan bilgiye göre İspanyol forveti isteyen Tianjin Quanjian’in sahibi Shu Yuhui, Costa’nın menaceri ünlü Portekizli futbol adamı Jorge Mendes’le bir görüşme yaptı ve anlaşma sağladı. Tecrübeli yıldıza yıllık 30 milyon Pound (140.451.000 TL) verecek Quanjian’in, Chelsea’den ise “Costa’yı ancak sezon sonunda bırakırız” cevabını aldığı belirtildi.

ANTOINE GRIEZMANN

İspanyol ekibi Atletico Madrid’in en önemli yıldızı olarak gösterilen Antoine Griezmann’ı, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho’nun yaptığı Manchester United, ısrarla kadrosunda görmek istiyor. İngiliz The Sun Gazetesi de, bu transferin sezon sonunda mutlaka biteceğini öne sürüyor. Griezmann’ın, Kırmızı Şeytanlar’da oynamaya oldukça sıcak baktığı bildirilirken, United’ın Fransız forvet için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı ve Atletico ile yapılacak pazarlıklarda masaya 100 milyon Pound’u (468.150.000 TL) koyacağı yazıldı. Mourinho’nun, Premier Lig’de şampiyonluk adına Zlatan İbrahimovic ve Pogba’nın yanına Griezmann’ı çok istediği öğrenildi.

ARDA TURAN

Çin takımlarının peşini bırakmadığı Arda Turan, her an Uzak Doğu’ya gidebilir. Geçen sezon başında Atletico Madrid’den, Barcelona’ya transfer olan milli yıldızımızın, Shanghai Shenhua ile senelik 17 milyon Pound (79.626.300 TL) üzerinde anlaşma sağladığı öğrenilmişti. Ancak Çin’in bir başka ekibi olan son şampiyon Guangzhou Evergrande’nin de, Arda’yı transfer etmek için her yolu denediği öğrenildi. İspanya’da, Barça’ya yakınlığı ile bilinen spor gazetelerinden Sport, Çin temsilcisinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için bonservis ve onun yıllık ücreti dahil 100 milyon Pound’u (468.150.000 TL) gözden çıkardığını yazdı.