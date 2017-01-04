Trabzonspor'un yeni transferleri Mas ve Pereira, kampa katıldı

04 Ocak 2017 11:28

Bordo mavili ekip ilk takviyelerini savunmaya yaparken sağ bek Joao Pereira ve sol bek Emmaneul Mas'la anlaşma sağlandı ve iki oyuncu Trabzonspor’un Antalya’da ki kampına katıldı.

Trabzonspor, son olarak Sporting Lisbon forması giyen 32 yaşındaki Joao Pereira ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Benfica ve Valencia gibi takımlarda da oynayan Pereira, 40 kez Portekiz milli takımının formasını giydi.

Sol bek pozisyonunda Luis İbanez'den beklediği verimi alamayan Trabzonspor'un, bu pozisyon için bir diğer Arjantinli Emmanuel Mas'la da 2.5 yıllık anlaşma sağladı.