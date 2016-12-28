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'Trabzonspor'un kara günleri geride kalacaktır'

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Saral, "Başkan ve yönetimimizin camiamızın başını yerden kaldıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor'un kara günleri geride kalacaktır." dedi.


28 Aralık 2016 15:40


Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü hedeflerinin uzağında tamamlayan Trabzonspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, takımın kara günlerinin geride kalacağını belirtti.

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer döneminde gerekli takviyeleri yaparak camianın başını yerden kaldıracaklarından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Sorumluluklarının bilincinde olduklarını aktaran Saral, "İmkanlar zor da olsa kaliteli lider oyuncu transferlerimiz olacak. Taraftarımızın başı eğilmeyecek. Kimse vazgeçilmez değildir. Taraftarımız eleştirilerinde haklıdır. Mazeret yok, artık icraat zamanı. Susma değil, takıma omurga olma, omurga bulma zamanı. Hata yönetenlerindir." ifadelerini kullandı.

Saral, ligin başından beri oyuncuların alacaklarının bir gün bile gecikmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kazancının karşılığını vermeyenin kredisi bitmiştir. Ligin ilk yarısında ve özellikle Fenerbahçe maçının ardından çok üzüldük. Trabzonspor'a yakışan oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir. Başkan ve yönetimimizin camiamızın başını yerden kaldıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor'un kara günleri geride kalacaktır."

Fenerbahçe maçının ardından takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gidişi esnasında yaşananlara da değinen Gökhan Saral, "Trabzonspor'un tesislerine taraftar kılığında gelen, aracı ile güvenlik görevlisinin ayağına çarpan provokatörü savunmak hadsizliktir. Olay esnasında provokatör tesis dışına çıkartılarak uzaklaştırılmıştır. Futbolcularımız tarafından fiziki müdahale olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiket: Trabzonspor, Gökhan Saral



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