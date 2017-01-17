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Trabzonspor'un gözdesi Ganso'da son dakika

İspanyol As Gazetesi Sevilla Temsilcisi, Jose Antonio Espina, Ganso ile Trabzonspor'un ilgilendiği açıkladı.


17 Ocak 2017 18:35

İspanyol As Gazetesi Sevilla Temsilcisi, Jose Antonio Espina, Ganso transferi ile ilgili konuşurken, Trabzonspor'un yanısıra Fenerbahçe'nin bu tranfserde adının geçtiğini açıkladı. Espina,  "Fenerbahçe ve Trabzonspor oyuncuyla ilgileniyor. Biz bu bilgiyi oyuncunun Brezilya'daki çevresinden aldık, hem de Türkiye'den de buna benzer bilgiler geliyor fakat resmi teklif yaptılar mı, bunu sadece Sevilla Kulübü bilebilir. Bizim bildiğimiz tek şey; oyuncuyla iki Türk kulübünün de ilgilendiği. Oyuncu, Türkiye'ye kiralık olarak olabilir. Kiralık teklifinde yüksek bir satın alma opsiyonu olacaktır. Sezon öncesi 9 milyon Euro teklif geldi; fakat şu anda 7-8 milyon Euro teklif gelirse kulübü değerlendirecektir. Hayatının büyük bir bölümü Brezilya'da geçti ve zorluk yaşamadı. Sevilla'da Brezilyalı çok fazla. Bir başka ülkeye giderse zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Kültürel ortamdan dolayı gelmez diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AS

Etiket: ganso, trabzonspor


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