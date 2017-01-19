19 Ocak 2017, Perşembe
> Trabzonspor > Trabzonspor'un forvetleri sessizliğe büründü

Trabzonspor'un forvetleri sessizliğe büründü

Bu sezon gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor, sessizliğe büründü. Bordo-mavililer, 9 Spor Toto Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta gol atamadı.


19 Ocak 2017 14:12

Bu sezon gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor, sessizliğe büründü. Bordo-mavililer, 9 Spor Toto Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta gol atamadı.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktuğu karşılaşmada da gol yollarında yine varlık gösteremedi. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 9'unda gol atma başarası gösteremedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 5 maçın 2'nde gol atamayan Karadeniz ekibi adeta sessizliğe bürünmüş durumda.

Ligde forvet oyuncuları 1 gol atabildi

Trabzonspor'un forvet hattında görev yapan oyuncuları bu sezon ligde oynanan 17 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırabildi. Bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta golle tanışan Dame N'Doye, söz konusu maçın ardından ligde rakip fileleri havalandıramadı. Devre arasında kiralık olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a verilen Muhammet Demir gol atamazken, diğer forvet oyuncusu Suk ve Ramil Sheidaev de ligde golle tanışamayan diğer forvet oyuncuları oldu. Karadeniz ekibinin ligde attığı 14 golün sadece 1'i forvet oyuncularından geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 gol attılar

Trabzonspor'un forvet oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 gol kaydetti. N'Doya 2, Muhammet Demir, Suk ve Ramil Sheidaev 1'er gol atan isimler oldu.

Goller orta saha oyuncularından geldi.

Trabzonspor'un en golcü bölgesi ise orta saha oldu. Karadeniz ekibinin ligde attığı 14 gol 8 oyuncudan geldi. 11 gol orta saha, 2 gol savunma ve 1 gol forvet hattında görev yapan oyunculardan geldi. Takımın en golcü ismi ise 4 golle Yusuf Erdoğan oldu. Yusuf'u kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici 3 golle takip etti. Onazi ve Uğur Demirok 2, N'Doye, Bero ve Yusuf Yazıcı 1'er gol atan isimler oldu.

Forvet transferi bekleniyor

Savunma bölgesine yaptığı transferlerle güçlenen Trabzonspor, bu sezon başından beri gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çözüm bulmak için golcü transferinde son aşamaya yaklaştı. Hugo Rodallega transferini bitirmek için yoğun çaba harcayan Karadeniz ekibi alternatif isimlerle de görüşmelerini sıcak tutuyor.

Kaynak: İHA

Etiket: trabzonspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Riekerink'ten transfer açıklaması

Riekerink'ten transfer açıklaması

Dursun Özbek müjdeyi verdi!

Dursun Özbek müjdeyi verdi!

Beşiktaşlı Fevzi'den öğrencilere jest

Beşiktaşlı Fevzi'den öğrencilere jest

Ahmet Çalık'tan Beşiktaş itirafı

Ahmet Çalık'tan Beşiktaş itirafı


Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi
Aatıf'ın yeni adresi
Çılgın transfer hamlesi!
Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!
Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor
Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Djokovic'ten sürpriz veda


EN ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! - Beşiktaş, Jose Sosa'yı Milan'dan geri almak için Tolgay A...
Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek - Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Facund...
Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! - Daha önce Fenerbahçe forması giyen Suleyman Oulare'nin oğ...
Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! - Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olu...
Sosa yoksa Valbuena var Sosa yoksa Valbuena var - Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinde işlerin olumsuz gitm...
Badou Ndiaye için dev rakam Badou Ndiaye için dev rakam - Türkiye'de devlerin paylaşamadığı Badou Ndiaye için Bilic...
Mehmet Ekici için flaş açıklama Mehmet Ekici için flaş açıklama - Trabzonspor cephesinden kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici...
Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim - Lukas Podolski'den Galatasaray yönetimine sürpriz bir tek...
Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi - Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanmak...
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi - Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir maçı öncesinde kadro sıkın...