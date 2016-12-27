27 Aralık 2016 22:08

Çömlekçi'de bir otelin sahibi olduğu tespit edilen bordo mavili taraftar, Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsü tesislerin girişinde durdurdu. Otobüsün önünü keserek Ersun Yanal'a küfürler eden taraftara, oyuncuların tepkisi çok sert oldu.

TrabzonAjans'ın haberine göre otobüsten inen Trabzonspor oyuncusu Uğur Demirok, sinirli taraftara yumruk atarken, kavgaya Okay Yokuşlu da dahil oldu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle arbedenin son bulduğu ve taraftar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.