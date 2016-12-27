27 Aralık 2016 23:25

Son olarak Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederek ligin ilk yarısını hayal kırıklığı ile bitiren Trabzonspor'da kurtuluş olarak ''transfer'' dönemi görülüyor.

Ersun Yanal'ın verdiği listeye göre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da ilk hedef takıma golcü kazandırmak.

Macaristan'dan Csakfoci; sezon başında Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Adam Szalai'ye bu kez Trabzonspor'un talip olduğunu yazdı.

Trabzonspor'un Samuel Eto'o transferinden olumsuz sonuç alması durumunda Adam Szalai'yi transfer edeceği öğrenildi.

Stopere Gum gelecek

Trabzonspor'un stoperdeki adaylarından biri olan Gu konusunda ise müjdeli haber geldi.

Gazeta Esportivo; Trabzonspor'un Fluminense'nin stoperi Gum ile kesin olarak anlaştığını duyurdu.

Ole gazetesinden Emmanuel Mas müjdesi

Trabzonspor'un Luis Ibanez'in yerine sol beke düşündüğü Emmanuel Mas konusunda da müjde geldi.

Ole gazetesi; Emmanuel Mas'ın San Lorenzo'dan ayrıldığını ve Trabzonspor'la anlaştığını yazdı. Trabzonspor'un Emmanuel Mas için 2 milyon Dolar'a yakın bir bonservis ödeyeceğini yazdı.

Adam Szalai kimdir?

29 yaşındaki Macar golcü Adam Szalai, Stuttgart altyapısında yetişt. Daha sonra Real Madrid ikinci takımına transfer oldu. Real Madrid'in A takımına yükselemeyen Adam Szalai, buradan Mainz 05'e transfer oldu. Daha sonra Schalke 04 ve Hannover 96 formaları giydi.

Bu sezon Hoffenheim takımında fazla forma şansı bulamayan Adam Szalai, 7 maçta 1 gol attı.

1.93 boyundaki Adam Szalai'nin transfermarkt değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Gum kimdir?

30 yaşındaki ve 1.89 boyundaki Gum stoperde forma giyiyor. Fluminense ekibi ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gum takımıyla 19 maça çıktı. Marilia takımında yetişen Gum, Internacional ve Pnte Preta takımlarında da forma giydi.

Emmanuel Mas kimdir?

Arjantin'de San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın sözleşme bitiş tarihi 2017.

1.83 boyunda ve sol ayağını kullanan Emmanuel Mas, San Martin takımının altyapısında yetişti. Bu takımda geçirdiği 5 yılın ardından 2013 yılında San Lorenzo'ya transfer oldu.

Emmanuel Mas, bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.