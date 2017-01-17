Trabzonspor'dan Omar El Kaddouri bombası

17 Ocak 2017 18:53

Transfer çalışmalarını sürdüren ve devre arasında Joao Pereira, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'un Napoli forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri ile ilgilendiği öne sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Omar El Kaddouri konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Bordo mavili idarecilerin, Faslı oyuncuyu ikna etme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Omar El Kaddouri'nin vereceği karara göre transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

Omar El Kaddouri kimdir?

Omar El Kaddouri bu sezon ligde sadece 5 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki Faslı oyuncu kariyerine Belçika'da Anderlecht altyapısında başladı. 2008'de İtalya'ya transfer olan oyuncu, Brescia, Südtirol, Napoli ve Torino formaları giydi. Son 3 sezondur kiralık olarak gönderilen Omar El Kaddouri'nin transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 4,5 milyon Euro.