Trabzonspor’dan Konate atağı

07 Ocak 2017 01:35

Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan ve Akhisar Belediyespor’dan Hugo Rodallega için girişimde bulunan bordo mavili yönetimin, bir yandan da 23 yaşındaki Konate için görüşmelere başladığı bildirildi. Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve genç oyuncunun transferiyle bizzat başkan Muharrem Usta’nın ilgilendiği belirtildi. Gelişime açık olan oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetiminin Sion kulübünü ikna etmeye çalıştığı, Konate’nin ise Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

CACERES İSTANBUL’A GELİYOR

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Martin Caceres’in Pazar günü İstanbul’a gelerek burada yönetimle görüşeceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun Pazartesi günü ise detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilip, buradan çıkacak sonuca göre de transferin netleştirileceği belirtildi.