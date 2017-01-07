07 Ocak 2017, Cumartesi
> Trabzonspor > Trabzonspor’dan Konate atağı

Trabzonspor’dan Konate atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un forvet hattı için İsviçre’nin Sion takımında forma giyen Moussa Konate ile görüştüğü öğrenildi.


07 Ocak 2017 01:35

Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan ve Akhisar Belediyespor’dan Hugo Rodallega için girişimde bulunan bordo mavili yönetimin, bir yandan da 23 yaşındaki Konate için görüşmelere başladığı bildirildi. Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve genç oyuncunun transferiyle bizzat başkan Muharrem Usta’nın ilgilendiği belirtildi. Gelişime açık olan oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetiminin Sion kulübünü ikna etmeye çalıştığı, Konate’nin ise Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

CACERES İSTANBUL’A GELİYOR

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Martin Caceres’in Pazar günü İstanbul’a gelerek burada yönetimle görüşeceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun Pazartesi günü ise detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilip, buradan çıkacak sonuca göre de transferin netleştirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiket: Trabzonspor transfer haberleri, Moussa Konate


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro

Çinliler'den Sneijder'e 3 yıl için 25 milyon Euro

Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu

Galatasaray'da 500 milyon TL camiada infiale neden oldu

Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor

Rhodolfo kıymete bindi!.. Önce Galatasaray şimdi Trabzonspor

Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor?

Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor?


İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası
Galatasaray, Arjantinli stoper Ezequiel Munoz ile ilgileniyor
Galatasaray'dan Harold Preciado'ya sürpriz teklif
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Galatasaray’dan Eray İşcan açıklaması

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Trabzonspor’dan Konate atağı


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi - Beşiktaş, Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HN...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
Aatıf'ın transferi an meselesi Aatıf'ın transferi an meselesi - Trabzonspor Martin Caceres transferi gerçekleşti.
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...