Trabzonspor'dan KAP'a flaş açıklama

12 Ocak 2017 19:17

Bordo Mavili kulübün borsaya açık şirketi söz konusu onayı KAP'a bildirdi.

Yapılan bildirimde; "2017-2021 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere mevcut 125.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinde bulunan "Şirketin Sermayesi" başlıklı tadil metni ile ilgili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Kayıtlı Sermaye Tavanı tadil metni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.