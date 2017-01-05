Trabzonspor'dan Galatasaray'a Eduardo Vargas çalımı!

05 Ocak 2017 15:19

Trabzonspor'da Emmanuel Mas ve Joao Pereira transferlerinden sonra yeni hedef golcü...

Listedeki adaylardan Samuel Eto'o konusunda Beşiktaş engeli çıkarken, yine adı geçen isimlerden Rodallega konusunda ise henüz olumlu bir gelişme olmadı.

Trabzonspor'da bunun üzerine rotasını yurtdışına çevirirken, gündemdeki adaylar arasına Eduardo Vargas da girdi.

Alman Latten Kreuz, haftalardır adı Galatasaray ile anılan Hoffenheim oyuncusu Eduardo Vargas'ın Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduğunu iddia etti.

Eduardo Vargas kimdir?

Eduardo Vargas, 27 yaşında ve sağ kanat bölgesinde forma giyiyor. Şilili oyuncu aynı zamanda forvet bölgesinde de oynuyor. Takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eduardo Vargas, 6 maça çıktı ve gol ya da asist gerçekleştiremedi.