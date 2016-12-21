21 Aralık 2016 21:55

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi dolayısıyla bu ülkenin Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Çubukçu ile kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen ve genel müdür yardımcısı Osman Aydın, Ortahisar Mahallesi'ndeki Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu binasına geldi.

Başkonsolos Talanov tarafından karşılanan Çubukçu ve beraberindekiler, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi dolayısıyla Talanov nezdinde Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Çubukçu, yaptığı konuşmada, acılarının ortak olduğunu belirterek, "Bu suikastı gerçekleştiren terörist ve arkasındaki odaklar, Türkiye ile Rusya'nın dostluğunu hedef almıştır." dedi.

Bu tür alçaklıkların, kesinlikle Türkiye-Rusya arasındaki dostluğu, yıllara dayanan iş birliğini bozamayacağını vurgulayan Çubukçu, "Zaten Rusya'nın saldırıdan sonra gösterdiği güçlü sağduyu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü irade, hain suikastın hedefine ulaşamadığının en önemli göstergesidir. Bizler Trabzonspor Kulübü olarak öncelikle Büyükelçi Karlov'un ailesine, sizlere ve dost Rus halkına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Başkonsolos Talanov ise taziye ziyaretleri dolayısıyla Çubukçu, Egemen ve Aydın'a teşekkür ederek, bu zor günlerde yanlarında olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Talanov, iş birliği içerisinde bu zor günlerin atlatılacağını anlatarak, "Trabzonspor Kulübünün yanımızda olması bizim için çok sevindirici. Trabzonspor çok büyük bir kulüp ve büyük bir camiayı bünyesinde barındırmakta." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Çubukçu'nun, Rus Büyükelçi Karlov için hazırlanan taziye defterine duygularını aktarmasıyla sona erdi.