05 Ocak 2017, Perşembe
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Trabzonspor'dan Caceres bombası

Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları sürerken, son olarak Juventus forması giyen Martin Caceres’i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu öğrenildi.


05 Ocak 2017 16:25


Trabzonspor, stoper mevkii için kadrosuna katmayı düşündüğü Serdar Taşçı ile maddi konularda anlaşamayınca, bonservisi elinde olan Martin Caceres ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor'un 29 yaşındaki deneyimli savunmacı Martin Caceres ile görüştüğü, bonservisi elinde olması nedeniyle de maddi konuda da cazip olan bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Martin Caceres, son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'un formasını giymişti.

Martin Caceres kimdir?

29 yaşındaki Martin Caceres, Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Yaklaşık 6 aydır bir takımla anlaşamayan Caceres, kariyerinde büyük takımların formasını giydi.

Defensor takımının altyapısında yetişen Martin Caceres, daha sonra Huelva, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi takımlarda forma giydi.

Martin Caceres, kariyerinde 224 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi.

1987 doğumlu olan Martin Caceres'in boşta olmasına rağmen transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: DHA

Etiket: caceres, trabzonspor



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Trabzonspor'dan Caceres bombası


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