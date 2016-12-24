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Trabzonspor'dan Adebayor bombası!

Emmanuel Adebayor'un menajerinden Muharrem Usta'ya: Samuel Eto'o etkisi yapar!


24 Aralık 2016 01:22


Daha önce Trabzonspor'a gelmeyi reddeden Emmanuel Adebayor, bu kez bordo-mavili formayı giymek için adeta yalvarıyor... oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer önceki gün Başkan Muharrem Usta ile bir araya geldi. Adebayor'un, Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiğini, Trabzonspor'un gol sorununu çözeceğini anlattı.

Adebayor'un Trabzonspor'a Eto'o etkisi yapacağını, yaşının da Kamerunlu golcüden 4 yaş genç olduğunu hatırlattı. Usta ise Adebayor'a ancak 6 aylığına gelmeyi kabul eder ve bu süreçte 750 bin Euro'ya oynamayı kabul ederse ancak imza attırabileceklerini söyledi. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Emmanuel Adebayor'un bonservisi elinde.

Emmanuel Adebayor kimdir?

32 yaşındaki oyuncu kariyerinin neredeyse tamamını İngiltere Premier Lig'de geçirdi. Togolu golcü 63 kez milli takım forması giydi ve 29 gol attı. Kariyerinin en parlak dönemini Arsenal'de geçiren 1.92 cm. boyundaki dev golcü, 2009 yılında 29 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'den Manchester City'ye transfer oldu. Monaco, C.Palace, Real Madrid, Tottenham, forma giydiği diğer takımlar. Premier Lig'de 242 resmi maçta 97 gol attı, 44 asist yaptı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Son dakika transfer haberler Trabzonspor, Adebayor haberleri, flaş haber



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