25 Aralık 2016 23:04

Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan yeni stadında maçlarını oynamaya hazırlanan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etmek için gün sayıyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 42 yıllık rekabette Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maç pazartesi günü oynanacak.

48 maç yapıldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 48 kez karşı karşıya geldi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan maçla başlayan rekabette tarihi statta oynanan 43'ü lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı.

Lig maçları

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 galibiyet aldı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi.

Lig maçlarında bordo-mavililer evinde 47, sarı-lacivertliler deplasmanda 49 gol kaydetti.

Bu stattaki son 6 lig maçından 4'ünü kaydeden, 2'sinde berabere kalan bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'yi evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup etti.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nın detayları

1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker'in adı verildi.

Çeşitli dönemlerde yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık vedaya hazırlanan stadın son koltuk sayısı 24 bin 169 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon'da bulunan, Trabzonspor'un maçlarını oynadığı ve 1. Karadeniz Oyunları'nda ana stadyum görevini gören, doğal çim zeminli stadyumdur.

Stadın normal kapasitesi 20.800 kişidir. 2008'den sonra yapılan eklemelerle bu sayı 24.169'a ulaşmıştır.

1951 yılında 2.400 kişilik yapılmıştır. Daha sonra birçok kez onarım geçirmiştir. Stadda 1981'de büyük bir tadilat yapılmış, 1994'te ise stadın üstü kapatılıp ışıklandırılmıştır. 2008'de +1.200,[6] 2010'da +260 kişilik kapasite artışıyla birlikte stad bugünkü halini almıştır. Ayrıca 2008'de yapılan onarımda maraton tribününün üzeri açılmıştır.

Stadın kapasitesi

Yapılan bir araştırmaya göre, Trabzonspor'un Türkiye çapında 9 milyon civarında taraftarı olduğu ve bu oranla Türkiye'nin en çok taraftarı olan 4. kulübü olduğu verilerine ulaşılmıştır. Hüseyin Avni Aker Stadı Trabzonspor'un maçlarında önemli sayıda taraftar çekmektedir, ayrıca bu stat Türkiye'de biletli izleyici sayısının açıklandığı ilk staddır. 2011-12 sezonunda 24.169 kişi kapasiteli stadın yaklaşık 18 bin koltuğu yıllık bilet (kombine) olarak satılmıştır.

Hüseyin Avni Aker kimdir?

Hüseyin Avni Aker, Trabzon'daki futbol stadına adını veren spor adamı. Trabzon ilinin ilk beden eğitimi öğretmenidir ve stadın yapılmasına emeği geçmiştir.

Hüseyin Avni Aker, 1899 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin Çavuşlu Köyü'nde dünyaya geldi. İlk, orta tahsilini Trabzon'da yaptı ve Trabzon mahalli mektebinden mezun oldu. İstiklal Savaşı'na katılarak cephede düşmana karşı savaştı. 1925 yılına kadar Akçaabat, Sürmene ve Trabzon'da ilkokul öğretmenliği yaptı.

Hüseyin Avni Aker, 1926 yılında ünlü spor adamı Selim Sırrı Tarcan tarafından İstanbul'da açılan Beden Eğitimi Kursuna katıldı ve buradan diploma aldı. Trabzon tarihinin ilk beden eğitimi öğretmeni olarak tarihe geçen Hüseyin Avni Aker, Trabzon Lisesi Muallim Mektebi ve Ticaret Lisesine atandı. Buralardaki başarılı hizmetlerinden sonra Beden Terbiyesi Bölge Asbaşkanlığı (Şimdiki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) görevini üstlenerek Trabzon sporunun en üst makamına yükselen değerli spor adamı, yaşama veda ettiği 1944 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Avni Aker, görevde bulunduğu yıllar içinde Trabzon'a bir stat kazandırmak ve bugün stadın bulunduğu araziyi bu amaçla istimlak etmek için çok uğraştı. Onun müthiş çabası daha sonra adının verildiği stadı Trabzon futboluna kazandırdı.

Hüseyin Avni Aker'in arkadaşı olan ünlü Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenör Hayri Gür stada Avni Aker adının verilme öyküsünü şöyle anlatıyor:

''1940'lı yıllarda Hüseyin Avni Aker'le aynı okulda beraber çalıştık. Kendisi hem lisede öğretmendi hem de Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'nde vali nezdinde asbaşkanlık görevini yürütüyordu. 1972-77 yılları arasında Trabzon'da Beden Terbiyesi'nde 5 yıl bölge müdürü olarak çalıştım. Bu sırada stad inşaatı tamamen bitmiş ve isim aranıyordu. Zamanın valisi Adil Ciğeroğlu başkanlığında bir genel kurul oluşturuldu. Bu genel kurul da ben de vardım ve Hüseyin Avni Aker ismini ben teklif ettim. Çünkü bu stada en çok onun emeği geçmişti. Sanat Okulu ile Yeni Mahalle arası o zamanlar uçurumdu ve bu uçurumu at arabaları ile toprak taşıyarak doldurduk. Toprağı zemine serdikten sonra çimleri ekmeye başladık. Daha sonra ise altmış kişilik kapalı tribün ile açık tribün yaptık. O zamanın parasıyla tüm bunlar 40 bin liraya mal olmuştu. Tüm bunları vali Ciğeroğlu'na anlatınca o da bana hak verdi ve stada Avni Aker'in isminin verilmesini istedi. O zamanlar buna tek karşı çıkan rahmetli Ziyad Nemli olmuştu. Nemli, stada İdmanocağı'nın eski kaptanı Rıza Kuğu'nun adının verilmesini istiyordu.''