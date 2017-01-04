Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da

05 Ocak 2017 01:21

Trabzonspor'da hedef forvet transferini de bitirmek. Gündemdeki isim ise Oumar Niasse...

Emmanuel Mas ve Joao Pereira'dan sonra Serdar Taşçı ile de anlaşan Trabzonspor'da artık tüm gözler forvet transferine çevrildi.

Moskova'ya Serdar Taşçı ve Ivelin Popov için gittiği dönemde kendisine önerilen Poloz ismi üzerinde duran Başkan Muharrem Usta'nın favorisi ise Oumar Niasse.

Oumar Niasse'nin bonservisi için 6 milyon sterlin'de direten Liverpool ekibini 1.5 milyon sterlin'e 1.5 yıllığına kiralamak için ikna eden Usta tüm transfer görüşmelerini de tek başına yürütüyor.

Oumar Niasse kimdir?

26 yaşındaki Senegalli santrafor ülkemizde Akhisar Belediyespor forması giydikten sonra 5.5 milyon Euro bonservisle Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Niasse daha sonra burada gösterdiği başarılı performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti. Everton takımı kendisi için 18 milyon Euro bonservis ödedi. 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Ancak Niasse'ın İngiltere kariyeri istediği gibi gitmedi. Bu sene A takımla maça çıkmayan Niasse Premier Lig 2'de 5 maçta 6 gol attı.