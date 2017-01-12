12 Ocak 2017, Perşembe
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Trabzonspor’da Mustafa Yumlu takımdan ayrıldı

Trabzonspor’un Hugo Rodallega transferinde Akhisar Belediyespor’a bir miktar paranın yanısıra bonservisini vermeyi planladığı stoper Mustafa Yumlu, bordo mavili takımın Antalya kampından ayrıldı.


12 Ocak 2017 15:44

Mustafa Yumlu’nun önümüzdeki günlerde Akhisar Belediyespor yöneticileriyle transferindeki detayları görüşmek için bir araya geleceği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin, Rodallega’nın transferi için menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

EKİCİ BELİRSİZLİĞİ

Bu arada, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Mehmet Ekici için Beşiktaş Kulübü’nün bu transferi sonuçlandırmak amacıyla devrede olduğu, Fenerbahçe’nin ise teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun da en cazip teklifi değerlendirip oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasının önüne geçmekte kararlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiket: mustafa yumlu, trabzonspor


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